В Польше трагически погиб 22-летний украинец: полиция занялась расследованием дела

В городе Люблин (Польша) трагически погиб 22-летний гражданин Украины. Парень упал с высоты.

Делом занимается полиция и прокуратура Польши. Об этом пишет польское издание lublin112.pl.

Отмечается, что в воскресенье утром в службу экстренной помощи поступило сообщение об обнаруженном теле парня на козырьке над входом в одно из общежитий по улице Надбыстжицкой.

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На место прибыли бригада скорой медицинской помощи и полиция. Медицинские работники констатировали смерть мужчины, а полиция установила, что погибший – гражданин Украины.

По результатам предварительной проверки, проведенной под наблюдением прокурора, причастности посторонних лиц к смерти парня не обнаружили.

Польские стражи порядка проводят расследование с целью установления детальных обстоятельств трагического инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, два украинца в Польше, перевозившие нелегалов, устроили погоню с полицией и попали в ДТП. Правоохранителям удалось задержать водителей. Граждане какой страны находились в микроавтобусе, пока не известно. По предварительной информации, все 12 пассажиров попали в Польшу нелегально.

19 октября в Польше микроавтобус Mercedes с нелегальными мигрантами, который направлялся к западной границе страны, попал в аварию. Пострадали четыре человека. Еще одного разыскивают правоохранители. Микроавтобус использовался для доставки товаров и не был оборудован для перевозки людей.

21 октября в Польше пронеслись сильные ураганы. В результате порывов ветра погибли четыре человека. Среди погибших есть один гражданин Украины – 43-летний мужчина. Он получил травмы недалеко от города Свидник – от порыва ветра автомобиль вылетел в ров.