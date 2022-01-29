Заподозрены спецслужбы РФ: в Чехии 'случайно' уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

В Чехии полиция проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа, который касался взрывов на военных складах в деревне Врбетице. В нем содержались данные о причастности к ЧП сотрудников российского ГРУ.

Об этом сообщает "Чешское радио". Документ предназначался лично президенту страны Милошу Земану.

Доклад ему подготовила служба безопасности и информации (BIS) и передала администрации главы государства в апреле. О том, что он уничтожен, стало известно, когда полиция запросила документ, чтобы снять с него отпечатки пальцев и провести анализ ДНК. Таким образом правоохранители хотели узнать, имели ли доступ к нему посторонние лица.

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Однако, как отмечает издание, отчет "случайно" уничтожили вместе с другими документами. В нем якобы были имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги (Руслан Боширов) и Александра Мишкина (Александр Петров). Обоих их полиция в 2021 году объявила в розыск.

Ранее OBOZREVATEL писал, что чешские власти в июне 2021 года потребовали от России компенсации в размере примерно 25,5 млн евро за взрывы в деревне Врбетице в 2014-м. Тогдашний премьер Андрей Бабиш заявил, что они подозревают в причастности к ЧП российские спецслужбы.

Напомним, что взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 годов. В результате первого взрыва два сотрудника погибли. Осколки от разорвавшихся боеприпасов разбросало в радиусе 800 метров от склада.