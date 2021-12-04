Сейчас мы с вами наблюдаем ситуацию, которую, пожалуй, не видели со времен распада совка. Западный мир впервые с того времени решил сыграть по-крупному.

Ни для кого не секрет, что примерно до начала нулевых годов США и их союзники предполагали, что после избавления от красной чумы россия выберет хоть какое-то подобие цивилизованного и демократического пути. Первое время ведущие державы даже подкармливали эту территорию, удивляясь ужасающему опустошению страны победившего пролетариата и страшной убогости быта забитого населения, которое радовалось туалетной бумаге, с трудом раздобытой в километровых очередях. Иностранные туристы весело фотографировали изготовленные как под копирку памятники вождю, потрепанные плакаты “Слава труду!” и портреты вездесущего Юры Гагарина, грубо выложенные из стеклянной мозаики на кривоватых торцах унылых и серых бетонных панелек. Жуткая реальность коммунистического рая впечатляла, и русских сначала жалели и присматривались, как к неким экзотическим зверькам, внешне напоминавшим людей.

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От россии требовалось немного – быть безобидным поставщиком сырья на процветающий Запад и не лезть со своим уставом в чужой огород.

Больше оттуда взять было нечего, вчерашние председатели райкомов и секретари комсомола быстро и бодро продали западным бизнесменам все, что было более-менее ценного из развалин ссср. Новоявленные постсоветские богачи, пряча по карманам мятые стодолларовые купюры, вскоре попали под влияние разного рода организованных преступных группировок и “бригад”, поделивших между собой самых жирных “коммерсов” вплоть до мелких ларьков. Так родилась спайка братвы и ушлых вороватых чиновников всех рангов, очень скоро ставших властью. Правоохранительная система охотно подчинилась новым хозяевам жизни. Любые выборы выигрывать было легко – ошалевший народ еще не очень разбирался в политике и всегда побеждал любой дядька-демократ в пиджаке, щеголявший непонятными словами “инвестиции”, “потребительская корзина”, “демократия”, “свобода”, а также щедро раздававший обещания скорого экономического успеха и пакеты с консервами.

Обросшая мерседесами, золотыми цепями, дачами и долларами, новая прослойка хозяев бывшего совка поначалу прожигала жизнь в ресторанах, давясь шашлыком и семизвездочной “Метаксой” в компании проституток. Снаружи заведения их покой охраняла милиция на полусгнивших “бобиках”. Бывшим советским милиционерам захмелевшие “бизнесмены” в качестве развлечения совали в шинель доллары, как швейцарам у входа. В ответ милиция почтительно отдавала честь.

На этом поприще, кстати, подвизался некий путин – бывший невзрачный подполковник КГБ, ставший средним чиновником в мэрии. Там он отвечал за внешние связи и быстро понял, что его услуги по распродаже россии востребованы и щедро оплачиваются братвой. Работал он на тамбовско-измайловскую группировку и, как говорится, “шел к успеху”.

Но фокус тут оказался вот в чем. Будучи в эйфории от развала совка, западный мир не сразу понял, что такая удивительная страна, как россия в условиях демократии существовать не может. Вскормленная руками Запада, новая элита московии не смогла мирится со своим второсортным статусом в респектабельных кругах цивилизованных стран.

Во всем этом блеске яхт, элитных поместий на Лазурном берегу и сорения деньгами в игорных заведениях Монако, русским не хватало уважения. Да-да. Их там не считали за своих и презирали даже официанты, отлично понимая место этих разгульных нуворишей, дорвавшихся до шальных денег от продаваемой на запад черной жижи и голубого топлива. Рагулизм не спрячешь в черном лимузине и в платье от кутюр. Любой обычный продавец фаст-фуда на Западе имел самоуважения и достоинства больше, чем все эти повелители газовых труб. У людей свободного мира совсем другая система ценностей и принципы. Это чувствуется неуловимо, однако оно есть. Но самое главное, этого продавца не впечатляли все их яхты-газеты-заводы-бентли и туфли из страусиной кожи, он все равно их презирал, как презирают людей низшего сорта, умений которых хватает только украсть и продать. А это злило русских, этим ворюгам и бандитам хотелось быть лучше в собственных ничтожных глазах.

И вот вкусно наевшихся западных подачек после развала совка, разжиревших на торговле россиюшкой властителей московии от обиды потянуло на более верхнюю ступень пирамиды Маслоу – они захотели признания. Они захотели быть принятыми в круге ведущих стран.

Процесс, как известно, стартовал в 2007 году с “Мюнхенской речи” путина, где он пригрозил Западу, что размажет всех по стенке ядерной бомбой, если московитам не окажут должного уважения и не подвинутся, освобождая место на геополитической скамейке. Подкрепляя свои слова, москва начала гадить везде, но особо усердствовала на постсоветском пространстве, не желая отпускать бывшие имперские владения в свободный мир. Дело в том, что у уходящих в цивилизацию соседних стран стал появляться точно такой же презрительный взгляд в сторону россии, как у того продавца фаст-фуда. Бывшие узники империи, восстанавливая свою цивилизованность и отряхиваясь от “русского мира”, стали обретать собственное достоинство, на фоне которого дикие скрепоносцы смотрелись отсталыми, убогими и отвратительными существами. Этого россия терпеть не смогла и начала остервенело лезть своими гибридными ихтамнетами куда только можно.

Она перешла черту странного, но послушного поставщика сырья и полезла со своим уставом в чужой огород, атакуя западную цивилизацию, словно трудный подросток, который пакостями хочет добиться внимания от взрослых.

Кремль особо не прятался, рассчитывая военным шантажом добиться уступок. Это работало. Озадаченный Запад выражал вечную “глубокую обеспокоенность” все новыми и новыми вооруженными авантюрами недобитой империи и предпочитал уговаривать психованного царя, размахивающего ржавыми боеголовками.

После смены хозяина Белого дома в США, бункерный любитель художественных гимнасток нагнал войск вокруг Украины и путем угроз добился того, что до него лично снизошли и выслушали русские хотелки. Вышло так, что вроде, как Запад моргнул первым – и в очередной раз проиграл в старинной финно-угорской игре “Гляделки”. В Москве в очередной раз убедились, что изнеженный и нерешительный Запад идет на уступки ради деэскалации, не решаясь на действительно суровые ответные меры.

Но на сегодня много чего поменялось, даже по сравнению с мартом-апрелем этого года, когда путин любовно гремел своими железяками у наших границ, обоснованно надеясь на очередное моргание Запада. Как говорилось в одном известном фильме, “…а ось тепер не Степан”.

В июне этого года на встрече в Женеве президент США Джо Байден, терпеливо выслушав хотелки о признании Западом “геополитического величия” россии, дал путину шесть месяцев на то, чтоб сцарь успокоился и вернулся в статус страны-бензоколонки, крупного сырьевого придатка Запада, что обеспечит довольно сытую жизнь российской элите на долгие годы (при этом воровство элит у собственного народа мало заботит Запад – это, собственно, проблема самого российского народа, если им так нравится жить). В Кремле, естественно, не очень поверили в серьезность этих требований.

Потом случился довольно неприятный вывод войск из Афганистана и мгновенная победа талибов, несколько омрачившая успешность Америки, как военного лидера демократического мира. Внешне вышло так, что двадцать лет борьбы были пшиком, и в Афганистане США проиграли. Весь цивилизованный мир стал с тревогой посматривать в сторону своего флагмана – США. В Европе начались, как говорится, “разброд и шатание” – ФРГ и Франция откровенно прогнулись под московию, а также демонстративно проигнорировали требования Вашингтона зарубить “Северный поток – 2”. Тут же, как на грех, в Украине, ключевом элементе цивилизационной борьбы запада с россией, дилетантская власть пофигистов профукала за два года все, что можно, отдав страну на разграбление олигархов и стала уже практически откровенно подыгрывать лаптестану, готовясь к сдаче.

В россии все это прекрасно видят. Мало того, многое из этого они сами провоцируют и продуцируют, скупая продажные элементы в цивилизованных странах. По мере приближения конца шестимесячного срока (а это нынешний декабрь), отведенного Байденом плешивому царьку московского ворья, тот решил действовать в привычной парадигме, шантажируя Запад войной. Он наглядно показал Европе, для чего на самом деле был нужен “Северный поток-2”, знатно опустив ФРГ по теме газа, он начал шебуршить своими пригожинскими ордами в Африке, переходя дорогу Франции в зонах их интересов, он науськал своего ручного пса Лукашенко на достаточно мощную миграционную атаку Польши и Литвы, и заставляет бульбофюрера громко гавкать на Запад. Ну и перед встречей с Байденом путин опять занялся любимым делом – нагнал войск под Украину и начинает повышать ставки.

Как вы понимаете, после Афганистана еще одно поражение в виде очередной уступки Москве Джо Байдену совершенно ни к чему, тем более когда товарищ Си внимательно наблюдает за решительностью Вашингтона и его союзников, потихоньку готовясь атаковать Тайвань. И если Запад опять безвольно сдрейфит перед военным, газовым и миграционным шантажом москвы, товарищ Си лишний раз укрепится в своем желании начать операцию на непокорном острове.

И вот Запад (в первую очередь, США) решил действовать абсолютно иначе, чем обычно. Нужные совещания среди союзников проведены, план намечен и введен в действие. Решено ставку москвы принять и повысить.

Выглядит это примерно так. Россия, как обычно, предсказуемо гремит железяками и говорит: “Ваши шашни с Украиной мне надоели. Или уйдите оттуда, или я сейчас нападу на Украину и решу свою проблему силой”. По привычной схеме россия ожидает ответ: “Давай говори, что тебя не устраивает, мы подумаем, только успокойся и забери пушечки”. Кроме того, в москве ждут что Франция и Германия заведут привычную примиренческую шарманку – “Надо учитывать интересы россии” и так далее. Опять все заканчивается очередной “глубокой озабоченностью” и скромными разговорами о том, что Украине пока рано в западную цивилизацию.

К удивлению москвы, на этот раз Запад ответил просто, но спокойно и незатейливо: “Нападай”.

Такой ответ замкнул контакты и порвал шаблон в москве. Запад впервые не моргнул. В кремлевских кабинетах началась тихая истерика, ведь ставку надо принять и поднять, что вызывает мандраж. Это ж вам не в мультиках Флориду бомбить.

Причем попутно Запад знатно троллит россию, громко на весь мир заявляя каждый день: “Щас россия нападет на Украину” (такое ощущение, что у них там составлен ежедневный график стран для этих заявлений), вынуждая московитов нервничать еще больше. Эта истерика от непривычного ответа США заметна по тому, как в москве заставляют Лукашенко каждый день нести дичь про какое-то ядерное оружие и будущую войну, как унылая лошадь в спешке кричит про какой-то новый договор о нерасширении НАТО на бумажках, как вспотевший путин дает пространное интервью, где говорит, что готовы дружить. И так далее. Там просто не знают, что делать, потому что дальше этого этапа еще не заходили. Их хваленой мощи на большее явно не хватает. Они осторожно спрашивают Запад: “И что?”. Там отвечают по-прежнему: “Нападай, мы ждем”. Причем отвечают все в унисон, даже “друзья россии”.

И вот теперь выходит, что москве надо либо сдуться, либо отвечать за базар в стиле “Щас нападу”. А нападать они явно не собирались, потому что даже гипотетическая война с НАТО – это не “Искандерами” по Шуше стрелять и не пореченкова за пулемет сажать. При настоящих и взрослых раскладах для США и НАТО “непобедимого и легендарного” черноморского флота россии хватит от силы на пару часов. Доказано британским эсминцем, которого русские корыта банально не смогли догнать. Мы тоже, при случае, сможем внести свой скромный и посильный вклад, пусть и не такой внушительный как Альянс. Единственная надежда москвы, что Запад так и не решится вмешаться и Украине придется бодаться самой. Но железно гарантировать, что НАТО не вмешается, аналитики московского генштаба тоже не могут, особенно после загадочной фразы “Нападай”.

Игра в гляделки “Запад – московия” началась нешуточная. Ставки серьезные. Нас предупредили честно – напасть могут. Тут никто ничего не гарантирует. Мало ли что решит плешивый водитель стерхов. Ситуация будет развиваться по ходу пьесы.

Как вам кажется, кто на этот раз моргнет первым?