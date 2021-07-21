Запад раскритиковал новейший российский самолет Checkmate: как он выглядит. Видео

Елена Расенко
Елена Расенко
Мир
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Запад раскритиковал новейший российский самолет Checkmate: как он выглядит. Видео

На Западе раскритиковали новейший российский самолет Checkmate, указав на целый ряд недочетов тактического истребителя пятого поколения Су-75. В частности, иностранные эксперты заявили, что его боевые возможности далеки от тех, о которых рассказывает Москва.

Многие эксперты отметили, написало издание The National Interest, что представленный накануне на подмосковном авиасалоне МАКС-2021 российский военный самолет Checkmate – это смесь Northrop YF-23 и Boeing X-32. Новинка должна была стать ответом России на американский самолет F-35 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, издание взяло комментарий относительно прототипа самолета Checkmate у одного из членов Клуба любителей авиации Тома Купера.Он же сказал, что если российский самолет "Су-57" был ответом на американский F-22, то Checkmate сделали в противовес F-35.

Видео дня

Сделал анализ российскому самолету и Джастин Бронк. Научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в области авиации и технологий выразил свои сомнения в том, что российский самолет будет принадлежать к пятому поколению.

"Русским следует ответить на несколько вопросов. Например, возможно ли разместить в нем радар АФАР с современными возможностями передачи данных LPI/LPD. Если нет, то не будем говорить о пятом поколении", – сказал Бронк.

Он также выразил сомнение в том, что к российскому прототипу можно присоединить: генератор энергии, систему охлаждения и все остальные необходимые датчики без ущерба для незаметности истребителя, которая "является отличительным свойством пятого поколения".

"Я сомневаюсь, что Россия сможет постоянно обеспечивать превосходство своих истребителей во время массового производства", – подвел итог ученый.

Тем не менее, в России заявили, что планируют изготовить 300 истребителей Су-75 Checkmate в пилотируемом варианте за 15 лет. Также планируется его производство в беспилотном варианте.

Согласно техническим характеристикам прототипа, его максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 км.

Checkmate построен по по технологии малой заметности.
Checkmate имеет большую номенклатуру вооружения.
Он стоит дешевле зарубежных аналогов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия намеревалась представить новый однодвигательный истребитель. На схематическом изображении на его прицеле изобразили корабль, похожий на британский эсминец Defender.

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