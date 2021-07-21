Запад раскритиковал новейший российский самолет Checkmate: как он выглядит. Видео

На Западе раскритиковали новейший российский самолет Checkmate, указав на целый ряд недочетов тактического истребителя пятого поколения Су-75. В частности, иностранные эксперты заявили, что его боевые возможности далеки от тех, о которых рассказывает Москва.

Многие эксперты отметили, написало издание The National Interest, что представленный накануне на подмосковном авиасалоне МАКС-2021 российский военный самолет Checkmate – это смесь Northrop YF-23 и Boeing X-32. Новинка должна была стать ответом России на американский самолет F-35 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, издание взяло комментарий относительно прототипа самолета Checkmate у одного из членов Клуба любителей авиации Тома Купера.Он же сказал, что если российский самолет "Су-57" был ответом на американский F-22, то Checkmate сделали в противовес F-35.

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Сделал анализ российскому самолету и Джастин Бронк. Научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) в области авиации и технологий выразил свои сомнения в том, что российский самолет будет принадлежать к пятому поколению.

"Русским следует ответить на несколько вопросов. Например, возможно ли разместить в нем радар АФАР с современными возможностями передачи данных LPI/LPD. Если нет, то не будем говорить о пятом поколении", – сказал Бронк.

Он также выразил сомнение в том, что к российскому прототипу можно присоединить: генератор энергии, систему охлаждения и все остальные необходимые датчики без ущерба для незаметности истребителя, которая "является отличительным свойством пятого поколения".

"Я сомневаюсь, что Россия сможет постоянно обеспечивать превосходство своих истребителей во время массового производства", – подвел итог ученый.

Тем не менее, в России заявили, что планируют изготовить 300 истребителей Су-75 Checkmate в пилотируемом варианте за 15 лет. Также планируется его производство в беспилотном варианте.

Согласно техническим характеристикам прототипа, его максимальная боевая нагрузка составляет 7400 кг, дальность полета без подвесных топливных баков – 2900 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия намеревалась представить новый однодвигательный истребитель. На схематическом изображении на его прицеле изобразили корабль, похожий на британский эсминец Defender.