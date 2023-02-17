Запад нанес удар по шпионской сети России, 'операции влияния' Кремля не имеют прежней силы - WP

США и Европейский Союз провели совместную операцию, которая помогла разрушить масштабные российские шпионские сети. Кремлевский диктатор Владимир Путин не смог предвидеть масштабы и последствия этой кампании.

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Поэтому на данный момент "операции влияния" Кремля не имеют прежней силы. Об этом пишет The Washington Post.

В течение последнего года, кроме того, что западные правительства увеличили поставки оружия в Украину и ввели экономические санкции против РФ, службы безопасности США и Европы развернули менее заметную кампанию, направленную на то, чтобы вывести из строя кремлевские шпионские сети.

Последним задержанием в рамках спецоперации стал арест на территории Германии Артура Эллера, которого напрямую связывают с Москвой. Это дело последовало за проверками в отношении подозреваемых российских агентов в Нидерландах, Норвегии, Швеции, Австрии, Польше и Словении.

В рамках кампании разоблачались российские агенты, которые все еще находятся в Европе, после массовой высылки более 400 подозреваемых сотрудников российской разведки из посольств России по всему континенту в прошлом году.

На данный момент страна-агрессор все еще сохраняет значительный потенциал, но ее разведывательные службы за последний год понесли больший ущерб, чем когда-либо после окончания холодной войны.

А масштабы последствий, по-видимому, застали Кремль врасплох, ослабив его способность проводить операции по оказанию влияния в Европе, поддерживать контакты с информаторами или предоставлять Кремлю информацию по ключевым вопросам, включая степень готовности западных лидеров продолжать наращивать поставки оружия в Украину.

При этом Россия стремилась компенсировать свои потери, более активно полагаясь на кибершпионаж. Москва также пыталась использовать пересечение границы и потоки беженцев для развертывания новых шпионов и пополнения своих поредевших рядов.

Кроме того, Россия пыталась отправить шпионов, изгнанных из одной европейской столицы, в другую, выискивая уязвимости в координации между службами безопасности континента.

В то же время, арест Эллера в Германии усилил опасения по поводу сохраняющихся уязвимостей в Европе, продемонстрировав, что даже во время войны в Украине, Кремль получал постоянный поток секретных файлов из одной из крупнейших в Европе разведывательных служб, немецкой BND.

По словам сотрудников службы безопасности, Берлин преуменьшил ущерб в разговорах с союзными службами, но обвиняемый шпион имел доступ к очень конфиденциальным данным.

В то время как дело в Германии сосредоточено на европейце, обвиняемом в предательстве своей страны в пользу Кремля, другие дела касаются граждан России, стремящихся проникнуть на Запад.

Среди них есть так называемые "нелегалы", которых отправляют за границу не в качестве дипломатов – с сопутствующей юридической защитой, – а под более изощренным прикрытием, призванным скрыть любую связь с Россией.

Власти Нидерландов в прошлом году столкнулись с пассажиром, который предъявил бразильский паспорт, когда он прибыл в аэропорт Схипхол в Амстердаме, получив должность стажера в Международном уголовном суде. На самом деле это был российский военный офицер по имени Сергей Черкасов, который был отправлен за границу более десяти лет назад российским разведывательным агентством ГРУ.

По словам официальных лиц, темпы арестов и разоблачений отчасти были обусловлены расширением сотрудничества между европейскими службами, а также постукраинским изменением мышления в странах, включая Германию, которую некоторые из их европейских соседей долгое время критиковали за излишнюю симпатию Москве.

Западные официальные лица заявили, что они также видят признаки того, что российские спецслужбы принимают решения, которых они бы избегали в прошлом, что делает оперативников более уязвимыми для обнаружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии задержали двойного шпиона Карстена Л., который мог передавать России данные о ситуации в Украине. Следователи считают, что его могли шантажировать.

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