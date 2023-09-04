Запад будет оказывать давление на ОАЭ с требованием прекратить незаконную торговлю с Россией – WSJ

США, Великобритания и страны Евросоюза планируют на этой неделе совместно оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты с требованием прекратить незаконную торговлю с Россией товарами, помогающими стране-агрессору в ее войне против Украины. В частности, речь идет о так называемых продуктах двойного назначения.

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Об этом сообщил Wall Street Journal. По данным издания, чиновники из Вашингтона и европейских столиц с сегодняшнего дня, 4 сентября, находятся в ОАЭ.

Они постараются повлиять на незаконную торговлю ОАЭ с Россией, чтобы не допустить попадания в руки Москвы компьютерных чипов, электронных компонентов и других "продуктов двойного назначения", имеющих как гражданское, так и военное применение.

Напомним, что после вторжения России в Украину страны ЕС и "Большой семерки" ввели несколько пакетов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику.

Однако анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, производимые в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Как сообщал OBOZREVATEL, иранские дроны, которыми Россия атакует Украину, обладают современными американскими процессорами INTEL. Хотя США наложили на Иран торговое эмбарго, особенно в области новейших технологий.

Также у РФ есть возможность обходить санкции, получая иностранные чипы и микросхемы для производства ракет. Только за первую половину 2023 года Россия импортировала запрещенные к ввозу чипы западных компаний более чем на 0,5 млрд долларов, которые использует для производства ракет и других видов оружия.

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