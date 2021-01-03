Замсоветника Трампа назвал наиболее вероятную причину возникновения вируса COVID-19

София Ковнир Мир 18:51, 3.01.2021 Обновлено: 18:51, 3.01.2021

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Мэтью Поттинджер заявил, что причиной пандемии коронавируса стала утечка COVID-19 из Уханьского института вирусологии.

Он отметил, что появляется все больше новых доказательств того, что источником вируса является именно эта китайская лаборатория. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Поттинджер рассказал, что согласно разведывательным данным, местом утечки вируса является сверхсекретный Уханьский институт вирусологии, который расположен недалеко от рынка.

По словам замсоветника Трампа, патоген мог вырваться наружу из-за утечки или аварии. Также он добавил, что власти Пекина отвергли историю с рынком.

Появление COVID-19
Пилигрим

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной появления нового штамма коронавируса (N501Y), о распространении которого в декабре заявили в Великобритании, могла стать способность вируса приспосабливаться к окружающей среде и человеческому организму.

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