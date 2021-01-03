Заступник радника Трампа назвав найімовірнішу причину виникнення вірусу COVID-19

Заступник радника президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Метью Поттінджер заявив, що причиною пандемії коронавірусу став витік COVID-19 з Уханьского інституту вірусології.

Він зазначив, що з'являється все більше нових доказів того, що джерелом вірусу є саме ця китайська лабораторія. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Поттінджер розповів, що згідно з розвідувальними даними, місцем витоку вірусу є надсекретний Уханьський інститут вірусології, який розташований недалеко від ринку.

За словами заступника радника Трампа, патоген міг опинитися назовні через витік або аварію. Також він додав, що влада Пекіна відкинула історію з ринком.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, причиною появи нового штаму коронавірусу (N501Y), про поширення якого в грудні заявили у Великобританії, могла стати здатність вірусу пристосовуватися до довкілля й людського організму.