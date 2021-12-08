Глобального бартеру, яким нас всіх лякали у середині країни, не відбулось, і апріорі - не могло бути, адже питання по Україні для США - це не лише про точечне гасіння пожежі зі зниженням ймовірної ескалації, але й про забезпечення безпеки в Європі. І всю ціну таких ставок розуміють і у Вашингтоні, і в країнах Європи.

Глобальна безпека - тема №1 в найближчі місяці.

Кожна зі сторін лишилась при своїх позиціях, хоча, почула у відповідь "червоні лінії" і ті наслідки, які матиме у разі їх переходу.

Також важливо, що попри всю категоричність, різких негативних оцінок на адресу одне одного, президенти не озвучили, а значить, шанс для дипломатії лишається, навіть з такою російською владою.

Крім того, і для Байдена, і для Путіна, вчорашня розмова стала серйозним елементом їхнього внутрішнього сприйняття в середині країн. Адже, для Путіна це нагода вчергове культивувати "істерію" щодо протистояння і загроз зі сторони НАТО на фоні підготовки до виборів у 2023-му році, а для Байдена - нагода довести політичне лідерство США в регіоні, не давши слабину в процесі стримування Путіна. Цей момент важливий і для самих американців, які останнім часом суттєво втратили довіру до очільника Білого дому.

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І останнє. Не варто шукати "зради в перемовинах Байдена з європейськими партнерами напередодні і після розмови з Путіним на фоні відкладеного дзвінка Президенту Зеленському. Дипломати називають це синхронізацією позицій. Головне в цій ситуації для України - залишатись при своїх національних інтересах і демонструвати консолідацію внутрішніх політичних еліт щодо узгодженого формату по зниженню ескалації конфлікта, яким би в кінцевому вигляді він не був. Картину такого формату, гадаю, почуємо уже незабаром.