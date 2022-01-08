Задержания, раненые и погибший: еще в одном регионе Казахстана проводят антитеррористическую операцию

8 января власти ввели "красный уровень" террористической угрозы в Жамбылской области Казахстана. Там задержали почти 100 человек, есть раненные силовики, один из них погиб.

Как уточнили в эфире телеканал "Хабар 24", ссылаясь на данные МВД страны, в регионе в ходе спецоперации прошли задержания. Ранения получили 7 правоохранителей. О жертвах и пострадавших среди протестующих не сообщается.

На данный момент на всей территории Казахстана действует режим ЧП до 19 января, также введен комендантский час с 23:00 до 07:00. За нарушение грозит штраф больше 30 тысяч тенге или арест до 15 суток.

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Напомним, один из лидеров протеста рассказал, что в разгоне протестующих в Алматы 6 января могли участвовать российские военные. Подразделения без опознавательных знаков вели стрельбу по безоружным людям на площади и обращались к ним по-русски. По словам мужчины, на площадь, где находились демонстранты, прибыли бронетранспортеры с пулеметами и начали стрелять на поражение без предупреждения.

Причиной протестов в Казахстане стало повышение вдвое цен на сжиженный газ с 1 января 2022 года. Они продолжаются уже неделю. Митингующие добились обещания снизить цены, затем – политических реформ. После этого митинги разгорелись с новой силой в Таразе, Караганде, Алма-Ате, Актау. В города стянули силовиков и авиацию, полицейские начали применять слезоточивый газ.

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