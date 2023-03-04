Задержали кокаина на $700 млн: в Австралии накрыли крупнейшую партию наркотиков в истории

Правоохранительные органы США и Австралии арестовали международную сеть наркоторговцев. Это произошло после перехвата 2,4 тонны кокаина на борту судна у побережья Южной Америки, направлявшегося в Австралию.

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Цена изъятого кокаина на "черном рынке" достигает около 1 миллиарда австралийских долларов (677 миллионов долларов США). Об этом сообщает британская телерадикомпания ВВС и SCMP.

Количество "товара" было эквивалентно половине расчетного годового потребления в Австралии, что сделало эту партию одной из самых крупных в истории.

Двенадцать подозреваемых были арестованы и обвинены по этому делу.

Полиция Западной Австралии заменила груз идентично упакованным поддельным кокаином и сбросила его примерно в 40 морских милях к западу от столицы штата Перт 28 декабря.

Трое подозреваемых членов "австралийского подразделения наркосиндиката" с 1,2 тоннами поддельного кокаина были арестованы 30 декабря после того, как совершили три поездки по бурному морю для сбора посылок.

Еще девять арестов были произведены до 13 января, где полицейские обнаружили более 2 миллионов австралийских долларов (1,4 миллиона долларов США) наличными.

Напомним, на полуострове Котантен, расположенном на северо-западе Франции, местный житель, прогуливающийся по берегу Ла-Манша, обнаружил упаковку колоссальных размеров с кокаином. Вес содержимого – 850 кг. Мужчина вызвал полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители во время проверки обнаружили у пассажира легковушки 3 кг психотропов. Стоимость запрещенного вещества составляет около 1,5 млн грн.

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