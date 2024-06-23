Забрали паспорта и недоплачивали: самую богатую семью Британии осудили за эксплуатацию персонала

Четырех членов индийской семьи Хиндуджа, которая является самой богатой семьей Великобритании, приговорили к лишению свободы за эксплуатацию персонала. Они привозили рабочих из Индии в свой особняк в Женеве (Швейцария), после чего платили им мизерную зарплату и не позволяли выходить из дома.

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Среди прочего семью Хиндуджа обвинили в конфискации паспортов персонала. Об этом пишут Guardian и BBC.

Трое рабочих, привезенных из Индии, заявили, что работодатели платили им всего по 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за 18-часовой рабочий день – это меньше десятой части от суммы, необходимой по швейцарскому законодательству. Отмечается, что семья, состояние которой оценивается примерно в 37 миллиардов фунтов стерлингов, тратила на свою собаку больше, чем на персонал.

В пятницу, 21 июня, суд в Швейцарии оправдал подозреваемых от обвинения в торговле людьми, однако осудил их по другим обвинениям.

Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном трудоустройстве. Первые двое были приговорены к четырем годам и шести месяцам заключения, а последние получили четыре года лишения свободы.

Адвокаты подсудимых сразу же заявили, что намерены обжаловать это решение.

Отметим, что семья Хиндуджа владеет Hinduja Group – транснациональным конгломератом, который занимается нефтью, газом и банковским делом. Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, швейцарец Джон Нейдхарт, в течение двух лет защищавший Украину, был выпущен под залог во время предсудебного расследования в Берне. Он был задержан после того, как мужчина присоединился к демонстрации украинских женщин в Женеве.

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