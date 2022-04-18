За неделю до выборов президента Франции Марин Ле Пен обвинили в хищении денег Европарламента

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заподозрили в присвоении бюджетных средств. Об этом говорится в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Как сообщило в воскресенье, 17 апреля, издание Mediapart, соответствующий документ поступил в прокуратуру Франции. Речь идет о присвоении почти 140 тысяч евро.

Прокуратура Франции еще в середине марта 2022 года получила 116-страничный отчет Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое занималось расследованием возможного присвоения средств Ле Пен, ее отцом Жан-Мари Ле Пеном, гражданским мужем Луи Але и бывшим вице-президентом Брюно Гальнишем.

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Как стало известно, с 2004 по 2017 годы фигуранты присвоили себе около 617 тысяч евро из фондов Европейского парламента, которые использовали для нужд партии - оплату переездов и гостиниц, а также организацию мероприятий. Ле Пен лично приписывают хищение 137 тысяч евро.

Все фигуранты расследования OLAF отрицали обвинения в свой адрес. Представитель Марин Ле Пен заявил, что "озабочен действиями" Бюро, поскольку расследования о событиях многолетней давности стали известны в разгар президентской кампании во Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марин Ле Пен в случае победы на выборах президента Франции пообещала, что выведет государство из состава НАТО. Она считает, что взаимодействие с другими странами Альянса якобы не отвечает национальным интересам Франции.

Добавим, что в первом туре выборов президента Франции, который состоялся 10 апреля, большинство голосов получил действующий глава государства Эммануэль Макрон. Он с 27,6% поддержки опередил кандидата от праворадикального "Национального объединения" Марин Ле Пен, набравшую 23,41%.

Второй тур выборов президента Франции пройдет в воскресенье 24 апреля.