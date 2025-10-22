Немного п*здеца из Германии. Короче, если совсем коротко — Мерц анонсировал планы масштабной депортации мигрантов.

Главная цель — обеспечение общественной безопасности, особенно по ночам.

Отмечу, что это не популизм: МВД Германии действительно сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций мигрантов из страны.

Так вот, один из журналистов обвинил Мерца в мигрантофобии (!?) и потребовал извинений, на что Мерц ответил, что не собирается просить прощения и брать свои слова обратно:

"Мне не за что извиняться. Спросите своих детей, спросите своих дочерей, спросите своих друзей и знакомых — все подтвердят, что это проблема, по крайней мере с наступлением темноты".

В ответ на это уже собрался целый митинг, который оценивают в тысячи человек (!), где Мерца сравнили с Гитлером, а нынешнюю Германию — с 1941 годом (можно видеть на одном из плакатов).

Казалось бы, на носу милитаризация Германии и возможная война с Россией — защита стран Балтии как минимум.

Власти нужен суппорт в ее планах по построению сильной армии и переформатированию общества — и именно это должно заботить немцев. Точнее, казалось бы, что должно заботить.

Но нет: план МВД Германии по депортации мигрантов уже стал поводом для тысяч людей сравнивать Мерца с однояйцевым ефрейтором.

Другое дело, что да — это только несколько тысяч. С другой стороны, есть и те, кто за милитаризацию и за сильное государство.

Но фишка в том, что за такими движухами — как радикально левыми, так и радикально правыми — в Германии торчат уши Кремля.

Русские, например, видя, как тысячи человек легко предаются шизе вплоть до сравнения Мерца с Гитлером, только рады будут вбухать в такие "протесты" ресурс.

Точнее, они уже давно в такое вкладывают ресурс — дальше дело только в разжигании противоречий и добавлении максимума ада, сразу по хардкору.