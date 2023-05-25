Южная Корея приступила к передаче Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов: отправка идет через США – WSJ

Южнокорейское правительство готово способствовать контрнаступлению, которое готовит армия ВСУ, и передаст для операции сотни тысяч артиллерийских снарядов. Боеприпасы будут переданы Пентагону, согласно внутренним договоренностям между странами, и затем уже Вашингтон отправит их в Киев.

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Об этом сообщили в издании The Washington Post, ссылаясь на собственные источники. Решение о передаче артиллерийских снарядов Украине фактически обращает вспять внешнюю политику Сеула.

"В ноябре прошлого года Южная Корея уже готовилась к передаче артиллерийских боеприпасов Украине, но тогда США попросили отсрочить этот пакет, поскольку их собственный боевой запас был истощен. Также Вашингтон принимает непростое для себя решение о передаче украинской армии кассетных бомб, которые запрещены во многих странах мира. Теперь, когда Сеул направит артснаряды, сомнительная для демократических Штатов резолюции могут быть отсрочены", – указано в статье.

Отметим, что по информации от американских экспертов, кассетные боеприпасы станут недостающим элементом украинского контрнаступления в дополнение к их высокоточным ракетам средней дальности, танкам и войскам. Пентагон отказался сообщить, как будут доставляться южнокорейские снаряды или когда должна быть завершена передача, но признал, что ведет переговоры с Сеулом о закупке боеприпасов для украинской артиллерии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Южная Корея присоединилась к странам, которые поддерживают реализацию формулы мира, представленной президентом Украины Зеленским. В Сеуле также рассматривают возможность участия в восстановлении нашей страны.

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