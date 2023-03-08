Южная Корея одобрила экспорт Польши в Украину гаубиц Krab: стали известны подробности

Правительство Южной Кореи одобрило экспортные лицензии для Польши о поставках Украине гаубиц Krab, построенных с использованием южнокорейских компонентов. Решение было принято еще в 2022 году, но первое подтверждение появилось только сейчас.

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В частности, о согласии Сеула на экспорт польских Krab в Украину сообщил представитель министерства обороны Южной Кореи агентству Reuters 7 марта. Его комментарий впервые подтверждает, что страна официально согласилась хотя бы косвенно поставлять Киеву компоненты вооружений.

Ранее официальные лица Сеула отказывались комментировать поставки Krab.

Как сообщил директор европейско-азиатского подразделения Бюро международного сотрудничества Ким Хён Чхоль, Бюро технического контроля Администрации программы оборонных закупок (DAPA) рассмотрело и одобрило передачу шасси гаубицы южнокорейского производства.

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные проблемы внутри DAPA. Затем приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу", – сказал он в интервью Reuters.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году Украина получила от Польши 72 гаубицы Krab в рамках крупнейшего контракта на поставку оружия за последние 30 лет. Эти САУ эффективно бьют по позициям оккупантов на Донбассе.