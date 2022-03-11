YouTube заблокирует каналы российских государственных медиа по всему миру

YouTube начинает блокировать доступ к каналам, связанным с российскими СМИ, которые финансируются государством. Они будут недоступны по всему миру.

Об этом сообщает YouTube Insider в Twitter. Отмечается, что это решение вступает в силу немедленно, но системам YouTube потребуется время, чтобы наладить работу.

Вместе с тем, YouTube продолжит удалять неправдивый контент о вторжении России в Украину, который "отрицает или преуменьшает четко задокументированные события насилия".

"Мы удалили более 1000 каналов и более 15 000 видео за нарушение не только нашей политики в отношении разжигания ненависти, но и нашей политики в отношении дезинформации, графического контента и многого другого", – сказано в сообщении.

Видео дня

В YouTube добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией в Украине и готовы принять дальнейшие меры. Отмечается также, что видеохостинг соединяет людей с надежными источниками новостей.

Как сообщал OBOZREVATEL, YouTube заблокировал пропагандистские российские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", "РБК", "Телеканал Звезда".

Также стало известно, что Google будет блокировать российские пропагандистские каналы на YouTube не только в Украине, но и в Европе. Речь идет о каналах, связанных с вещателями RT (Russia Today) и Sputnik.

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