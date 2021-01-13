YouTube на время заблокировал аккаунт Трампа из-за риска насилия

Видеохостинг Youtube заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа и удалил последние видео.

Администрация YouTube сообщила, что канал Трампа был забанен из-за видео, на котором было подстрекательство к насилию, передает CNN.

"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, содержащего подстрекательство к насилию", – говорится в сообщении.

Из-за нарушений правил YouTube Трампу запретили публиковать новые видео и вести прямые трансляции в течение семи дней. Также были закрыты комментарии под видео. При этом блокировка может быть продлена.

Напомним, что социальная сеть Twitter приняла решение навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США действующего президента Дональда Трампа заблокировали в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и Twitch.