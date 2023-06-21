'Являются критически важными для контрнаступления': комитет Палаты представителей США поддержал резолюцию по предоставлению Украине ракет ATACMS

В США администрацию президента Джо Байдена призывают начать поставки ракет ATACMS для украинской армии. Для этого Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488.

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Об этом сообщает Укринформ. Свою позицию американские чиновники объясняют безальтернативностью этих ракет в операциях Сил обороны по контрнаступлению.

"Ракеты ATAСMS критически важны для успеха контрнаступления Украины. ATACMS имеют радиус действия более 300 км, что позволяет украинским силам наносить удары по удерживаемым российскими войсками территориям", – передают СМИ слова главы Комитета конгрессмена-республиканца Майкла Маккола.

Он добавил, что в то время как Украина продолжает свое контрнаступление для освобождения собственных территорий, Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками должны рассмотреть все пути для того, чтобы помочь ВСУ победить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Латвия приняла решение передать ВСУ все свои боевые вертолеты. Ранее это государство отдало украинскому войску, сдерживающему российскую агрессию, все переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, находившиеся на вооружении в латвийской армии.

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