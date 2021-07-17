Японцев напугала гигантская голова в парке. Фото

В Токио художники установили над парком воздушный шар в форме гигантской человеческой головы. Серое лицо сделано размером с семиэтажное здание.

Соответствующие снимки опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Известно, что создатели арт-проекта относят себя к направлению "Mэ", что переводится с японского как "глаз".

Арт-проект с человеческой головой назвали "Масаюмэ". Автор идеи – Харуке Кодзин рассказала, что увидела летающую голову во сне, когда еще училась в школе.

К воплощению сна приступили еще в 2019 году, а показать смогли только сегодня.

Видео дня

Отмечается, что своим проектом художники хотели напомнить жителям Японии об ответственности за кризисные ситуации в стране, включая пандемию коронавируса.

К слову, внешность летающей головы была позаимствована у реального человека. Натурщика выбирали из более чем тысячи человек. Возраст, пол и национальность авторы не разглашают.

В сети некоторых напугал такой необычный арт-объект. Пользователи оставили множество комментариев.

"Напуган до смерти", "Дьявол из ада", "Так японцы встречают гостей?", "У японцев странный и злой вкус", – пишут люди.

Напомним, ранее в западной провинции Измир в Турции археологи во время раскопок обнаружили статую женщины, которой дали около 1800 лет. Археологическое исследование проходило в районе древнего города Метрополис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии в одном из парков Пернамбуку открыли скульптуру в виде женского полового органа под названием "Дева". Автором является художница Джулиани Нотару.