Японка обновила мировой рекорд долголетия, отпраздновав 118-летие. Фото

Марина Лисничук Мир 14:48, 2.01.2021 Обновлено: 14:54, 2.01.2021

Японке Канэ Танаке, признанной Книгой рекордов Гиннеса старейшей из ныне живущих людей в мире, исполнилось 118 лет.

Об этом сообщает телеканал NHK. Известно, что женщина родилась 2 января 1903 года в городе Фукуока на западе Японии.

С памятной датой лично Танаку поздравили работники дома престарелых, где она проживает. По словам сотрудников учреждения, долгожительница хлопнула в ладоши, когда опекуны поздравили ее с днем рождения.

Канэ Танка отпраздновала 118-й день рождения

Отмечается, что у Канэ Танаки почти не было возможности встретиться с родственниками из-за пандемии коронавируса.

При этом подчеркивается, что у нее хорошее здоровье, она ест трижды в день и даже занимается спортом.

"Она любит шоколад, газированные напитки и арифметику. Говорит, что планирует оставаться здоровой до 120 лет", – говорится в сообщении.

Канэ Танака обновила мировой рекорд долголетия

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году жительницу Японии Канэ Танаку признали старейшим человеком на Земле и внесли ее имя в Книгу рекордов Гиннесса. На момент регистрации рекорда возраст женщины составлял 116 лет и 66 дней.

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