Японка оновила світовий рекорд довголіття, відсвяткувавши 118-річчя. Фото

Японці Кане Танаці, визнаній Книгою рекордів Гіннеса найстарішою з нині живих людей у світі, виповнилося 118 років.

Про це повідомляє телеканал NHK. Відомо, що жінка народилася 2 січня 1903 року в місті Фукуока на заході Японії.

З пам'ятною датою особисто Танаку привітали працівники будинку престарілих, де вона проживає. За словами співробітників установи, довгожителька сплеснула в долоні, коли опікуни привітали її з днем народження.

Кане Танка відсвяткувала 118-й день народження

Зазначається, що у Кане Танаки майже не було можливості зустрітися з родичами через пандемію коронавірусу.

Водночас підкреслюється, що у неї гарне здоров'я, вона їсть тричі на день і навіть займається спортом.

"Вона любить шоколад, газовані напої і арифметику. Каже, що планує залишатися здоровою до 120 років", – йдеться в повідомленні.

Кане Танака оновила світовий рекорд довголіття

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році мешканку Японії Кане Танаку визнали найстарішою людиною на Землі і внесли її ім'я в Книгу рекордів Гіннеса. На момент реєстрації рекорду вік жінки становив 116 років і 66 днів.