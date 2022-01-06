Токио начало заметать снегом, из-за непогоды отменен ряд рейсов. Фото и видео

Столицу Японии Токио, а также регионы Канто и Токай начало заметать снегом. Из-за непогоды в стране отменяют рейсы.

Снегопад усиливается из-за влияния низкого давления, а вечером в четверг, 6 декабря, ожидаются еще более сильные осадки. Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

По состоянию на 15:00 по местному времени в центре Токио и Цукуба, префектура Ибараки, наблюдалось 3 см снега, а в Йокогаме и Тибе – 2 см. Снежный покров на этих территориях наблюдается впервые в этом сезоне.

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I‘m sorry for all the snow content today, but in Japan, it‘s very rare that it snows in the Tokyo & Chiba prefecture 🥺 And the landscape looks sooooo〜 beautiful right now 💕 It‘s still snowing！ pic.twitter.com/ZMQ8qq4XTN — ˗ˏˋ Sarah ・ 爽良ˎˊ˗ (@Yokinassyi) January 6, 2022

Ожидается, что количество снега, выпадающего за 24 часа до полудня 7-го числа, составит 10 см вдоль гор в южном регионе Канто и 5 см на ровной поверхности, а также 10 см вдоль гор в префектуре Сидзуока.

Кроме того, в 23 районах Токио ожидается, что снег достигнет высоты в 5 см. Если температура упадет, количество снега может увеличиться еще больше.

Из-за снегопада некоторые рейсы, вылетающие и прибывающие 6-го числа, были отменены.

Снег будет продолжаться, и ожидается, что температура упадет ниже нуля в Канто Кошин и Токай до утра 7. Власти призывают людей отказаться от несущественных поездок на автомобиле, а если ехать все же нужно, то следует обязательно использовать зимние шины. Также местное население предупредили о возможном отключении электроэнергии.

オーストラリア大使館でこの冬初めての #雪

全国的に寒くなっているので、温かくしてお気をつけてお過ごしください

First #snow this winter at the Australian Embassy in Tokyo ❄️

Cold weather is predicted across much of Japan so make sure you rug up and be careful on the roads. pic.twitter.com/3xA6YBPVPd — オーストラリア大使館 Australia in Japan (@AustraliaInJPN) January 6, 2022

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в канун Рождества, 6 января, в Украину начнет возвращаться холодный воздух. В западных и некоторых центральных регионах ожидается мокрый снег, а ночью перед праздником в Киеве – снег.