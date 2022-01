Токио начало заметать снегом, из-за непогоды отменен ряд рейсов. Фото и видео

Столицу Японии Токио, а также регионы Канто и Токай начало заметать снегом. Из-за непогоды в стране отменяют рейсы.

Снегопад усиливается из-за влияния низкого давления, а вечером в четверг, 6 декабря, ожидаются еще более сильные осадки. Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.

По состоянию на 15:00 по местному времени в центре Токио и Цукуба, префектура Ибараки, наблюдалось 3 см снега, а в Йокогаме и Тибе – 2 см. Снежный покров на этих территориях наблюдается впервые в этом сезоне.

I‘m sorry for all the snow content today, but in Japan, it‘s very rare that it snows in the Tokyo & Chiba prefecture 🥺 And the landscape looks sooooo〜 beautiful right now 💕 It‘s still snowing! pic.twitter.com/ZMQ8qq4XTN