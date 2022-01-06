Токио начало заметать снегом, из-за непогоды отменен ряд рейсов. Фото и видео
Столицу Японии Токио, а также регионы Канто и Токай начало заметать снегом. Из-за непогоды в стране отменяют рейсы.
Снегопад усиливается из-за влияния низкого давления, а вечером в четверг, 6 декабря, ожидаются еще более сильные осадки. Об этом сообщает японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK.
По состоянию на 15:00 по местному времени в центре Токио и Цукуба, префектура Ибараки, наблюдалось 3 см снега, а в Йокогаме и Тибе – 2 см. Снежный покров на этих территориях наблюдается впервые в этом сезоне.
I‘m sorry for all the snow content today, but in Japan, it‘s very rare that it snows in the Tokyo & Chiba prefecture 🥺 And the landscape looks sooooo〜 beautiful right now 💕 It‘s still snowing！ pic.twitter.com/ZMQ8qq4XTN— ˗ˏˋ Sarah ・ 爽良ˎˊ˗ (@Yokinassyi) January 6, 2022
Ожидается, что количество снега, выпадающего за 24 часа до полудня 7-го числа, составит 10 см вдоль гор в южном регионе Канто и 5 см на ровной поверхности, а также 10 см вдоль гор в префектуре Сидзуока.
Кроме того, в 23 районах Токио ожидается, что снег достигнет высоты в 5 см. Если температура упадет, количество снега может увеличиться еще больше.
【関東で雪 現在の様子は(午後1時半)】https://t.co/MPHQlb8e7B— 日テレNEWS (@news24ntv) January 6, 2022
南岸低気圧や寒気の影響で関東南部で雪が降っています。この後も夜にかけて雪が降り、東京23区でも積雪となるおそれがあり、十分な注意が必要です。 pic.twitter.com/UdqS5t80wW
Из-за снегопада некоторые рейсы, вылетающие и прибывающие 6-го числа, были отменены.
Снег будет продолжаться, и ожидается, что температура упадет ниже нуля в Канто Кошин и Токай до утра 7. Власти призывают людей отказаться от несущественных поездок на автомобиле, а если ехать все же нужно, то следует обязательно использовать зимние шины. Также местное население предупредили о возможном отключении электроэнергии.
オーストラリア大使館でこの冬初めての #雪— オーストラリア大使館 Australia in Japan (@AustraliaInJPN) January 6, 2022
全国的に寒くなっているので、温かくしてお気をつけてお過ごしください
First #snow this winter at the Australian Embassy in Tokyo ❄️
Cold weather is predicted across much of Japan so make sure you rug up and be careful on the roads. pic.twitter.com/3xA6YBPVPd
明治神宮に雪が降っています！— Manga de Japan (@Manga_de_Japan) January 6, 2022
It's snowing at Meiji Jingu Shrine!#tokyo #japan #harajuku #snow #東京 #日本 #原宿 #雪 #雪が降ってきた #mangadejapan pic.twitter.com/OJ6I0BTxir
雪景色の中のロボット兵が大人気です。でも螺旋階段がすべりやすくなっていますので、屋上へはゆっくり登って、ゆっくりゆっくり降りてください。 pic.twitter.com/3xNEM07Wv5— 三鷹の森ジブリ美術館 (@GhibliML) January 6, 2022
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером в канун Рождества, 6 января, в Украину начнет возвращаться холодный воздух. В западных и некоторых центральных регионах ожидается мокрый снег, а ночью перед праздником в Киеве – снег.