Япония сбросит в океан миллион тонн загрязненной воды с АЭС 'Фукусима-1'

Правительство Японии определило время сброса загрязненной воды с разрушенной АЭС "Фукусима-1", где в 2011 году произошла авария, в мировой океан. Это произойдет весной или летом этого года.

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Решение было принято на состоявшемся в пятницу, 13 января, заседании кабинета министров, сообщает Reuters. Вода будет сброшена в океан после процедур очистки.

Еще в апреле 2021 года специальная комиссия утвердила сброс более 1 млн тонн загрязненной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Тогда говорили, что этот процесс состоится примерно через два года.

А в июле 2022-го в Министерстве иностранных дел Японии заявили, что регулирующие органы считают безопасным сброс в океан воды, которая будет отфильтрована для удаления большинства изотопов. В то же время она по-прежнему будет содержать следы трития – радиоактивного изотопа водорода, который сложно отделить от воды.

"План встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства существования. Ряд стран, включая Южную Корею и Китай, также выразили обеспокоенность", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как развивались события в день аварии на АЭС "Фукусима-1" и марта 2011 года и о том, как живет японский "Чернобыль" 10 лет спустя.

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