Япония примет на лечение раненных украинских военных – СМИ

В Японии якобы приняли решение принимать на лечение украинских воинов, которые были ранены на фронте в боях с оккупационной армией России. Первых защитников Украины планируют начать лечить уже в июне 2023 года.

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Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание Kyodo со ссылкой на источники. Как отмечается, несколько украинских военных примут в Центральном госпитале Сил самообороны в Токио.

В частности, это касается солдат, получивших ранения в результате подрывов на минах. Собеседник журналистов среди японских чиновников отметил, что план приема раненых военных, в том числе подорвавшихся на минах является ответом на запрос Украины.

Издание предположило, что Япония стремится продемонстрировать большую поддержку Украине в начатой России полномасштабной войне накануне саммита "Большой семерки", начало которого запланировано на 19 мая.

Также журналисты пишут, что этот вопрос может обсудить посол Украины в Японии Сергей Корсунский и глава оборонного ведомства государства Ясукадзу Хамады 18 мая.

Как известно, Япония не оказывает Украине военную помощь. Поддержка Токио состоит в передаче нелетального оборудования, например, бронежилетов и шлемов. Также Япония оказывает финансовую и гуманитарную помощь.

Учитывая это, издание предполагает, что Японии осторожно относятся к плану лечения украинских воинов: если после выздоровления они отправятся на фронт, то это будет восприниматься как оказание боеспособной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, японское правительство настойчиво поддерживает Украину в ее войне против российских захватчиков и целиком стоит на стороне освобождения территорий в масштабах 1991 года. Более того, для дружественного азиатского государства неприемлемо то, что творит армия оккупантов на нашей земле, сказал посол Японии в Украине Кунинори Мацуда.

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