Япония может разрешить частичный экспорт вооружения на фоне войны РФ против Украины: подробности

Власти Японии планируют разрешить экспорт некоторых видов военной техники на фоне войны РФ против Украины. Речь идет о небоевых автомобилях и судах, оснащенных летальным вооружением.

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Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве. Таким образом правительство премьер-министра Фумио Кисиды, возможно, изменило свою позицию в отношении трех принципов страны в отношении экспорта вооружений в соответствии с Конституцией страны.

До сих пор Япония формально придерживалась своей позиции, согласно которой три принципа передачи оборонного оборудования и технологий за границу запрещают экспорт оружия, за исключением совместных разработок или производственных проектов с другой страной.

Но правительство проинформировало Либерально-демократическую партию и ее младшую коалиционную партию Комейто на их встрече в мае, что экспорт защитных устройств со смертоносным потенциалом возможен, поскольку нет явных запретов.

В качестве примеров такой продукции правительство назвало машины наблюдения и тральщики сил самообороны, вооруженные автопушками, уточнил источник.

"Япония может экспортировать оборонное оборудование, оснащенное смертоносным оружием, в страны, с которыми она сотрудничает в сфере безопасности, если целью их использования является спасение, транспортировка, бдительность, наблюдение или разминирование", – отметил он.

Министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что правительство будет решать, можно ли передавать летальное оружие "в каждом конкретном случае".

На фоне регламента Япония предоставила Украине оборонную продукцию, такую ​​как бронежилеты и каски, хотя западные страны поставили военную технику, в том числе ракеты, танки и истребители.

Напомним, Япония рассматривает возможность поставок США артиллерийских снарядов для 155 мм пушек, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины. До сих пор Токио оказывало Киеву только нелетальную помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае японское правительство приняло решение о предоставлении Украине примерно 100 грузовиков для использования ВСУ. Также Токио планирует передать пайки украинским военнослужащим.

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