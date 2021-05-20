Взрывы на складах в Чехии: президент-друг Путина неделю игнорировал доклад

Президент Чехии Милош Земан, а по совместительству друг главы РФ Владимира Путина, неделю игнорировал секретный доклад о взрывах во Вребитце в 2014 году.

В документе сообщалось о причастности российских спецслужб к диверсии. Известно, что доклад поступил к Земану 7 апреля, тогда же его получили и некоторые члены правительства, сообщает Deník N.

Выступая с телеобращением к гражданам 26 апреля, президент заявил, что ознакомился с отчетом контрразведки лишь 17 апреля, когда премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер и глава МВД сообщили ему о запланированной высылке 18 российских дипломатов.

"Как выяснил Deník N, президент говорил правду. Сообщение от Службы безопасности и информации было доставлено к президенту 7 апреля, однако Земан его не прочел", – сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ранее премьер-минстр Чехии Андрей Бабиш предложил ЕС массово выслать российских дипломатов из-за дела по взрывам в Врбетице в 2014 году. По данным местных СМИ, взрыв был организован российскими агентами для срыва поставок оружия, в том числе и в Украину.