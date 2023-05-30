Взаимная польза: в НАТО прокомментировали сотрудничество с Украиной во время войны

В НАТО рассказали о сотрудничестве с Украиной во время полномасштабной войны, отметив, что пользу от него получают обе стороны. Наши Вооруженные силы получают от партнеров необходимое оружие, а Альянс – возможность использовать опыт, полученный Силами обороны, для развития собственных систем сдерживания и обороны.

Видео дня

Об этом во время презентации Диалога высокого уровня по инновациям НАТО-Украина заявил помощник генерального секретаря НАТО по новым вызовам по безопасности Дэвид ван Виль, передает "Укринформ". По его словам, польза сотрудничества для Альянса очевидна.

"Мы стоим рядом с вами, и не ждем какой-то конкретной отдачи от каждого элемента помощи, которую мы оказываем Украине. Но польза для НАТО в этом очевидна. Потому что вы сейчас приобретаете новый и очень быстрый опыт, по использованию новейших технологий, – что из них работает, а что нет. Ваши вооруженные силы приобретают действительно уникальные знания, как работает эта техника, как ее лучше использовать, чтобы управлять теми же дронами. Потому что в конце важны не только технологии, как таковые, но и возможность их практического применения", – сказал ван Виль.

Он добавил, что страны НАТО очень многому должны научиться у Украины.

Кроме того, военная поддержка нашего государства открывает новые возможности для ряда компаний стран-союзниц, оказывающих помощь Украине. Они таким образом могут понять, что именно им нужно улучшить, чтобы получать преимущества.

По словам Дэвида ван Виля, агрессия РФ сначала против Грузии, а затем и против Украины стали для НАТО "сигналом к пробуждению". Принимая во внимание действия россиян, страны Альянса начали укреплять свою оборону, поскольку увидели угрозу вблизи собственных границ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны разрабатывает изменения к Положению о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных силах Украины. Такую инициативу ввели, чтобы нормы соответствовали стандартам кадрового менеджмента НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!