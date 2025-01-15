Вызвали посла: Канберра требует от РФ объяснений из-за возможной гибели австралийца в плену

Официальная Канберра вызвала российского посла Алексея Павловского в МИД после появления сообщений о возможной гибели австралийца Оскара Дженкинса в плену 32-летнего Дженкинса, который присоединился к Вооруженным Силам Украины в 2024 году, был показан на видео, где его добили.

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Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил о серьезной озабоченности и пригрозил серьезными последствиями в случае подтверждения его смерти. Об этом сообщает DW.

Видео, появившееся в соцсетях в декабре, демонстрирует 32-летнего Дженкинса в военной форме со связанными руками. Российские военные подвергали его допросам и избиениям. Власти Австралии заявляют, что ищут подтверждение информации о его гибели.

"Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы крайне обеспокоены. Мы будем ожидать появления фактов. Но если Оскару Дженкинсу был нанесен ущерб, то это совершенно возмутительно. И австралийское правительство примет самые решительные меры", – сказал он Энтони Албаниз.

Лидер оппозиции Питер Даттон заявил, что в случае гибели Дженкинса дипломатические отношения с Россией должны быть пересмотрены.

"Мы должны подать четкий сигнал России и другим подобным режимам о том, что австралийцы неприкосновенны, что они заслуживают защиты со стороны своего правительства. Если им нанесен такой ущерб или они понесли жестокое наказание, как предполагается в данном случае, и мы ждем подтверждения , то премьер-министр должен отреагировать жестко", – подчеркнул Даттон.

Посольство России в Австралии пока ссылается на заявление Марии Захаровой от 25 декабря. Она назвала Дженкинса "наемником" и заверила, что ведомство "проверяет информацию" о нем.

Оскар Дженкинс, бывший учитель из Мельбурна, не имел боевого опыта до присоединения к украинским защитникам. Его участие в войне было личным выбором, мотивированным поддержкой борьбы Украины против российской агрессии.

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