'Вызов, определяющий эпоху': Сунак очертил главные угрозы Китая для Британии и мира

Китай ведет себя все более вызывающе на мировой арене. В настоящее время Поднебесная представляет собой вызов, "определяющий эпоху".

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его слова цитирует The Independent.

По словам британского премьера, поведение Китая является вызовом для мира. В настоящее время для Британии Пекин представляет большую угрозу экономической безопасности, поэтому Лондон "принимает меры".

"Мы очень четко понимаем, что ситуация сейчас такова, что Китай ведет себя все агрессивнее за границей и авторитарнее дома, и это представляет собой вызов, определяющий эпоху, а также самую большую государственную угрозу нашей экономической безопасности. Поэтому правильно, что мы принимаем меры, чтобы защитить себя, что мы и делаем", – сказал Сунак.

Заместитель Риши Сунака вице-премьер-министр Оливер Доуден недавно заявил парламенту, что именно Пекин стоит за серией "злостных" кибератак на избирательную комиссию, а также на 43 парламентария в результате масштабного взлома, который произошел в августе 2021 года, но не был идентифицирован до октября 2022 года.

Эти нападения являются частью волны вмешательств поднебесной, направленных на подрыв британской демократии. Ожидается, что в ближайшее время Лондон объявит санкции против лиц, связанных с Китаем.

В прошлом году британский парламентский комитет предупредил, что подход Британии к угрозе национальной безопасности, которую представляет Китай, является "полностью неадекватным" со слишком большим акцентом на краткосрочных экономических выгодах, а не на долгосрочных рисках.

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