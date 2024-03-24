Китай и Северная Корея провели переговоры: договорились о непоколебимой дружбе

В китайской столице Пекине прошла встреча официальных лиц КНР и КНДР. По ее результату Китай и Северная Корея взяли на себя обязательства по дальнейшему развитию двусторонних связей.

Об этом пишет Reuters. "Северокорейская делегация во главе с Ким Сон Нам, главой международного отдела ЦК Трудовой партии КНДР, посетила ряд стран, с которыми Пхеньян поддерживает тесные связи", – говорится в статье.

Основанием для этих визитов стало стремление Пхеньяна расширить свое дипломатическое взаимодействие с другими государствами после карантина из-за COVID-19 (из-за него КНДР приостанавливала дипломатические обмены со своими главными союзниками).

Ван Хунин, четвертый по рангу лидер Китая, сказал Ким Сон Наму, что дружба между Китаем и КНДР является "стратегическим выбором". Китайский чиновник заверил, что она никогда не пошатнется "независимо от того, как может измениться международная ситуация".

Напомним, что в начале этого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин обменялись посланиями и пообещали установить более тесные связи. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что на встрече в четверг Ван передал Киму "сердечное и теплое" послание Си Цзиньпина.

Также Ким Сон Нам провел переговоры с Цай Ци, который возглавляет Секретариат Коммунистической партии Китая. Цай сказал, что дружба между двумя странами была "сформирована на крови" и поприветствовал "светлое будущее под стратегическим руководством" Си и Кима.

Кроме того, Ким встретился с Лю Цзяньчао, который возглавляет орган Коммунистической партии Китая, отвечающий за связи с иностранными политическими партиями.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме ранее заявили, что правительства Российской Федерации, Китая и Северной Кореи углубляют сотрудничество и связи между собой. Это происходит на фоне недовольства этих стран современным мировым порядком.

– Тем временем российский топ-пропагандист Владимир Соловьев заявил о необходимости создания нового военного блока. По его мнению, в него должны войти Россия, Северная Корея, Китай и Иран.

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