Выступили против: в Politico назвали три страны ЕС, которые заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины вне блока

Европейский Союз не успевает выполнить взятое на себя обязательство по поставке миллиона боеприпасов для украинской армии до марта 2024 года. Поэтому в Европе обсуждалась возможность закупить снаряды за пределами блока, ведь ситуация на фронте с обеспечением боеприпасов для Украины является критической.

Однако против такого решения выступили Франция, Греция и Кипр. Об этом сообщает Politico.

Трое неназванных собеседников-дипломатов подтвердили, что на последнем заседании Комитета по вопросам политики и безопасности ЕС обсуждалась возможность закупки снарядов для Украины за пределами блока. Большинство стран-членов ЕС поддержали такое предложение, учитывая критическую нехватку боеприпасов, от которой страдает украинская армия.

Однако Франция совместно с Грецией и Кипром выступили против этой "чрезвычайной меры", аргументируя свою позицию тем, что "европейским производителям оружия нужны заказы, чтобы оправдать увеличение производства".

При этом, напоминает издание, еще в конце января высокопоставленный французское чиновник уверял, что Франция не будет возражать против закупки снарядов за пределами ЕС в случае, если Евросоюз не сможет обеспечить миллион снарядов для Украины до марта. А выполнить это обязательство в заявленные сроки, отмечает Politico, Европа не сможет.

Напомним, в конце января в ЕС оценили, сколько боеприпасов из миллиона обещанных смогут поставить Украине до марта. Тогда заявлялось, что из-за постоянных задержек в производстве и опасений истощения запасов страны ЕС планируют поставить только 600 000 боеприпасов к этой дате.

Впоследствии высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пребывая в Киеве с официальным визитом, заявил, что ЕС до конца 2024 рассчитывает предоставить Украине 1,155 млн боеприпасов. Он отметил, что ВПК блока вырос на 40%.

Также Боррель объяснил задержку с поставками боеприпасов Украине. По его словам, Евросоюз не выполняет собственные обязательства по поставкам Украине артиллерийских снарядов не потому, что у стран-членов ЕС не хватает производственных мощностей. Причина – в том, что они экспортируют снаряды в другие страны.