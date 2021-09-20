Вырыли тоннель ложкой: в Израиле задержали двух сбежавших из тюрьмы преступников

Израильские военные сообщили о задержании двух палестинцев, которые в начале сентября сбежали из тюрьмы с помощью столовых ложек и ручки от чайника. Еще четверых участников побега сумели задержать и отправить обратно в камеры несколькими днями ранее.

Об этом сообщило издание ВВС. Отмечается, что оба фигуранта состояли в организации "Исламский джихад" и были осуждены за организацию и нападение на граждан Израиля.

Глава израильского правительства Нафтали Беннетт заметил, что операция поисков и задержания всей группы палестинских преступников оказалась чрезвычайно сложной и требовала немалой смекалки. Для палестинцев же вся история стала поводом для триумфа, ведь их сограждане сумели обойти современную пенитенциарную систему при помощи обычных предметов кухни.

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При этом израильские СМИ отметили, что надзиратели совершили ряд дисциплинарных нарушений внутри колонии. Проводятся служебные проверки.

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