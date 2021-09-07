Из израильской тюрьмы сбежали опасные палестинские боевики: тоннель вырыли ложкой. Видео

В Израиле из тюрьмы "Гильбоа" сбежали шестеро палестинских боевиков: командир боевого крыла организации "Фатх" Закария Зубейди и пятеро членов "Исламского джихада". Предварительно, заключенные вырвались наружу по вырытому ложками тоннелю.

Об инциденте стало известно 6 сентября. Как пишет CNN, израильские власти разыскивают беглецов, а полиция официально способ побега не подтвердила. В то же время в сети распространяются фото и видео тоннеля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Заключенные, судя по опубликованным кадрам, начали копать свой подземный путь на свободу прямо в камере, возле умывальника.

Тоннель якобы в течение нескольких месяцев рыли ржавой ложкой, передает ВВС. В итоге заключенные посреди ночи смогли выйти наружу уже за забором тюрьмы, в поле, и скрыться.

Видео дня

Интересно, что сбежавших заметил фермер, которому принадлежал участок. Он сообщил в полицию о подозрительных людях. Около четырех утра в тюрьме провели перекличку и обнаружили пропажу шестерых заключенных, которых удерживали в одной камере.

Правоохранители предварительно выяснили, что на палестинских боевиков у тюрьмы ждала машина. Связь с внешним миром узники поддерживали с помощью мобильного телефона.

При этом "Гильбоа" считается одной из самых надежных тюрем Израиля. Ее стены и даже пол вылиты из бетона. Как шестерым мужчинам удалось пройти эту преграду, неизвестно.

Все шестеро бежавших были приговорены к пожизненному заключению и считались крайне опасными.

В "Исламском джихаде" в свою очередь назвали побег "большим героическим актом" и "серьезным ударом по израильской армии и всей системе в Израиле".

וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.

פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании тем временем выпустили на свободу известного преступника Колина Пичфорка, осужденного за изнасилования и убийства детей в 1980-х. Мужчина был первым в стране, против которого использовали ДНК-доказательства.