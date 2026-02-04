Выглядит так, что Соединенные Штаты всегда предают. (Умышленно пишу "выглядит", чтобы подчеркнуть, что это внешнее восприятие. Сущность может быть другой, но восприятие важно).

Мені дуже шкода курдів. Великий народ, до якого завжди звертаються, коли треба зробити якусь брудну важку роботу. Коли було треба стримати ІДІЛ, то Сполучені Штати кинулися до курдів по допомогу й наобіцяли, але потім зрадили. Курди зіграли важливу роль у поваленні режиму Асада, але знову отримали порожнечу. Зрозуміло, що Туреччина і все таке. Але виглядає як обіцянка й зрада.

Мені страшенно шкода молодих сміливих іранських хлопців і дівчат. Яким обіцяли підтримку, яких спонукали продовжувати протести й захоплювати адміністративні будівлі тощо. Їм прямо обіцяли допомогу. Нині ці молоді життя згублені, режим потопив протест у крові в буквальному сенсі. Америка ще відчує смак цієї зради, на жаль.

Мені шкода венесуельську опозицію, яка могла би дати країні шанс на демократичний розвиток. Але США обрали інший шлях. Я не фахівець з Латинської Америки, але я впевнений, що цей шлях заведе не туди. І проллється багато крові, якої можна було уникнути. В тому числі крові американських солдатів.

Український приклад всім знайомий, детально розбирати його не має сенсу.

Я не думаю, що Китай буде воювати за Тайвань. Їхня стратегія полягатиме в тому, щоб задушити й розколоти, за кращими традиціями гри вейці (в нас відомої під японською назвою ґо). США не будуть втручатися. Наобіцяють дуже багато, але побояться шантажу й відступлять. З великими збитками для себе.

Коли росія розвалюватиметься, США заявлятимуть активну позицію щодо півночі та крайнього сходу, бо це їхні життєві інтереси. Якщо туди активно зайде Китай, то США сильно постраждають. Але США відступлять в останній момент, кинувши всі проблеми регіону на руки Японії та Канади.

Нарешті, Ізраїль. Чимало людей в Ізраїлі налаштовані дуже проамериканськи. Здається, США завжди підтримували Ізраїль, адже вплив єврейської діаспори, протестантські цінності тощо тощо. Але це враження випаровується, щойно прочитаєш історію ізраїльсько-американських стосунків. Це сумна історія зрад.

Я зовсім не закликаю до антиамериканизму, бо в американській історії бували різні періоди. І при демократах, і при республіканцях, яким я завжди більше симпатизував. Просто треба нарешті усвідомити, що в поточному періоді США нам не союзник і таким не стане. Відкиньте марні сподівання.

А написати я хотів насправді ось про що. Найчастіше зрада союзників (або тих, хто довірився) суперечить не лише цінностям, а й довгостроковим інтересам США. Але гору беруть короткострокові інтереси. Транзакції.

Але й це не те, що я насправді хотів підкреслити. Ось заради чого я це написав: якщо ваші інтереси суперечать вашим цінностям, варто перевірити ваші інтереси – може, з ними щось не так.