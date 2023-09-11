"Выдают себя за жертв, требуют денег и убежища": о сбежавших в Европу предателях Украины стали сообщать в Интерпол

Помимо пострадавших от развязанной кремлевским диктатором войны, защиту в Европе обрели и предатели Украины. Они "топили" за Россию и сотрудничали с оккупантами, а сегодня притворяются "жертвами". Наши правоохранители уже сообщают о выявленных фактах зарубежным коллегам и намерены добиться выдачи преступников.

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"Я просто застыла, а потом меня начало трясти"

Благодаря помощи Запада миллионы украинцев – преимущественно женщины и дети – нашли убежище за границей. Бесплатное жилье, денежные выплаты, помощь с продуктами и вещами первой необходимости – все это дало возможность людям спастись от войны.

"Я никогда не думала, что когда-нибудь уеду из моего родного города. Но Мариуполя уже нет. Мой дом российские оккупанты сровняли с землей – остались одни руины. Благодаря волонтерам мне удалось эвакуироваться и выехать в Польшу", – поделилась с OBOZREVATEL Елена.

По словам девушки, она только-только с трудом отошла от произошедшего – прошла лечение после полученных травм, но до сих пор ходит к психологу. Однако уже в силах работать, устроилась в кафе. Говорит, что очень благодарна полякам за помощь, но "долго сидеть у кого-то на шее неправильно".

"Подстегнуло и понимание, что возвращаться мне некуда, потому нужно продолжать как-то жить. Но в один из дней среди посетителей кафе я узнала жителя Мариуполя, который точно сотрудничал с оккупантами. Из того, что я точно знаю, он сдал им двух ветеранов-"азовцев". Эта сволочь спокойно сидела на террасе – тут, в Кракове – и наслаждалась кофе... Я просто застыла, а потом меня стало трясти. После этой встречи у меня случился нервный срыв", – рассказала Елена.

Она говорит, что уже потом связалась с СБУ и сообщила о том, что предатель оказался в Польше.

Предатели бегут в Европу

Такие случаи не сказать, что массовые, однако они есть. Не все коллаборанты с оккупированной Россией территории остаются там или уезжают в РФ – некоторые рвутся в страны ЕС.

Именно помощь украинцам их и привлекает – как старт для "новой жизни". Причем коллаборанты выезжают по украинскому паспорту (его не забирают даже после добровольного получения российского гражданства). И уже выдают себя за "жертв России".

По данным Центра журналистских расследований, убежище в Швейцарии, Латвии и Испании еще в 2022 году обрели коллаборанты из Херсонской области.

Например, Константин Рубцов из Каховки после начала оккупации пошел работать в детско-юношескую спортивную школу тренером карате-шокотан и активно участвовал в различных пропагандистских мероприятиях захватчиков.

"В частности, он готовил каховских детей для участия в соревнованиях в оккупированном Крыму и рассказывал в интервью российским пропагандистским телеканалам, что раньше юные спортсмены могли об этом только мечтать", – рассказали журналисты.

Но потом Рубцов выехал через Эстонию в Испанию и поселился в Аликанте. Под вымышленной фамилией "Абрамов" начал искать работу телохранителя и теперь пишет на своей странице в Facebook "Слава ВСУ!".

Спрятаться не получится

О том, что спокойная жизнь в странах ЕС для коллаборантов подходит к концу, сообщил начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, правоохранители этого региона первыми испытывают схему, как не дать предателям и пособникам российских оккупантов спрятаться за границей.

"Каждого, кто был причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди – не жертвы войны или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине", – заявил он.

Болвинов отметил, что юридически это основание для того, чтобы вернуть их на территорию Украины и судить по нашему законодательству.

"Вычислить их нам помогают настоящие украинцы, которые предоставляют следователям и дознавателям информацию о местонахождении беглецов-коллаборантов", – добавил полицейский.

Собеседники OBOZREVATEL в Нацполиции говорят, что возвращение таких лиц – процесс не быстрый, но в любом случае этим нужно заниматься. Каждый предатель должен знать, что за все придется платить.