На выборах президента Филиппин побеждает сын свергнутого 36 лет назад диктатора Маркоса. Фото

На выборах президента Филиппин лидирует Фердинанд "Бонгбонг" Маркос-младший – 64-летний сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса, свергнутого во время Желтой революции в 1986 году. Правление отца "Бонгбонга" сопровождалось многочисленными похищениями и убийствами диссидентов и оппозиционеров, а также коррупцией – считается, что семья диктатора присвоила из казны миллиарды долларов

Несмотря на это, сын Маркоса сумел построить политическую карьеру на Филиппинах. И, судя по предварительным результатам подсчета голосов, вполне успешную. Маркос-младший получил на проходящих 9 мая выборах приблизительно вдвое больше бюллетеней, чем его либеральная соперница Лени Робредо, передает ВВС.

Официальные результаты, скорее всего, объявят лишь через несколько дней.

Интересно, что "Бонгбонг" был выдвинут той же партией, что и действующий президент Родриго Дутерте. Последний получил известность, в частности, из-за внесудебных убийств нескольких тысяч человек в ходе кампании против наркоторговли.

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Дочь Дутерте Сара ныне баллотируется как вице-президент в команде с Маркосом.

Правление на Филиппинах авторитарного президента Маркоса – отца вероятного будущего лидера страны – привело к Революции народной власти, или Желтой революции.

В то время чиновники взяли под контроль суды, СМИ и частные компании, а армия массово арестовывала несогласных. Многие из диссидентов подвергались пыткам.

Первая леди Имельда Маркос, мать "Бонгбонга", тоже была участницей коррупционных схем. Она известна своей невероятно дорогой коллекцией дизайнерских туфель.

Клан Маркосов вернулся на Филиппины в 1990-х годах и с тех пор "Бонгбонг" продвигал себя как политик. Сейчас вместе с дочерью нынешнего президента он пообещал гражданам "объединить" Филиппины.

Как писал OBOZREVATEL, в Северной Ирландии впервые за 100-летнюю историю первое место на выборах заняла выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн". Политическая сила получила шанс назначить первого министра.