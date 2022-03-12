Вы соучастники преступлений Путина в Украине: в Казахстане призвали россиян убираться из страны. Видео

Житель Казахстана назвал россиян, которые решили спрятаться от санкций в этой стране, соучастниками преступлений Путина против мирного населения Украины. Он призвал их убираться из Казахстана, потому что в этом государстве их не ждут.

Видеообращение казаха опубликовал на своем канале в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в пятницу, 11 марта. Он сказал, что российские города не бомбят, как украинские, поэтому россиянам лучше оставаться в своей стране (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Граждане России, которые после всех санкций решили почему-то на время переехать в Казахстан, я хочу вам сказать: вы молчали, когда бомбили украинское города, когда погибали дети, женщины и старики. Российские города не бомбят, поэтому я не вижу смысла вам убегать из вашей Северной Кореи", – заявил он.

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Своим молчанием россияне стали соучастниками агрессии Владимира Путина против Украины, сказал казах. В Казахстане жителей России не ждут и им не будут рады.

"Вы являетесь соучастниками агрессии вашим молчанием. Вы хотите стать здесь у нас пятой колонной? Сепаратистами, которые, переехав в Казахстан, захотят завтра орать "Путин, введи войска в Казахстан"? Вам здесь не рады, вам тут не место, не покупайте билеты в Казахстан, вас тут никто не ждет!" – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что власти Казахстана отказали России в ее просьбе ввести войска в Украину. Официальный Нур-Султан не согласился помочь агрессору "миротворцами" ОДКБ.

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