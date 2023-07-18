Введены 'необосновано': в Британии призывают снять санкции с российского бизнесмена Тинькова

Британский миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон выступил с призывом к Великобритании об отмене санкций в отношении российского бизнесмена Олега Тинькова. Он публично осудил вторжение и отказался от российского гражданства.

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Об этом пишет The Times. В британском МИД обращение Брэнсона не прокомментировали.

Ричард Брэнсон отметил, что он знаком с Олегом Тиньковым уже 20 лет и считает, что санкции, введенные против него в прошлом году, являются "необоснованными". Письмо Брэнсона было включено в официальную апелляцию Тинькова, которая была направлена на рассмотрение Министерством иностранных дел Великобритании.

Ричард Брэнсон выразил свою твердую уверенность в том, что Олег Тиньков был ошибочно включен в список лиц, против которых были введены санкции. Он отметил, что несмотря на то, что Тиньков является успешным российским бизнесменом, он никогда не был олигархом. Брэнсон всегда видел его как предпринимателя, активно развивающего свой бизнес. Именно поэтому он поддерживал и продолжает поддерживать Тинькова.

В британском МИД обращение Брэнсона не прокомментировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский миллиардер Олег Тиньков отказался от гражданства РФ. Он объяснил, что не хочет ассоциироваться с "путинским фашизмом".

Также Тиньков заявил, что российские олигархи не поддерживают войну против Украины, которую развязал президент РФ Владимир Путин. По его словам, в списке Forbes из первой двадцатки его антивоенную позицию в личных разговорах разделили 12 человек.