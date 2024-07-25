Вторую ночь подряд в Румынии звучит воздушная тревога. РФ бомбит Украину иранскими "Шахедами", которые залетают в воздушное пространство страны НАТО. И знаете, что происходит? Ничего.

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Румынские власти сообщают жителям своего приграничья, что они не должны паниковать и "ни один участок нашей территории не является объектом атак Российской Федерации". Издержки варварских бомбёжек соседней страны, ну бывает.

Честно говоря, это какой-то глобальный театр абсурда. Силы "Оси зла" методично уничтожают инфраструктуру Украины, абсолютно не рефлексируя по поводу "прилетов" по территории НАТО, ежедневно пытаются бомбить Израиль, блокируют торговлю в Красном море. А Запад в это время занят дискуссиями о состоянии здоровья лидеров свободного мира, открытием Олимпиады, чем угодно, но только не усмирением опасных для всего мира сумасшедших из Москвы и Тегерана.

Попытки "умиротворения", "деэскалации", а по сути – игнорирование реальности, которая уже не просто стучит в двери, а прилетает во двор в виде иранских дронов, приведут только к одному: эскалация будет молниеносной. В один день диктатуры поставят цивилизованный мир перед выбором – или капитуляция, или большая война. Чтобы не пришлось этот выбор делать, начинать действовать надо было "вчера". Ещё не поздно хотя бы попытаться избежать катастрофы.