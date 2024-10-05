'Всю жизнь равны': Макрон призвал избегать двойных стандартов по войне в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал международное сообщество избегать "двойных стандартов" по отношению к глобальным конфликтам. В частности, ссылаясь на войны в Украине и на Ближнем Востоке, французский лидер призвал к дипломатии, которая "защищает суверенитет и территориальную целостность повсюду".

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Об этом, как передает Le Monde, он сказал на открытии саммита лидеров франкоязычных стран. Макрон заверил, что франкоязычные страны могут внести свой вклад в глобальный мир.

"Франкоязычный мир говорит на одном языке об Украине, которая сегодня подвергается нападениям, чьи границы и территориальная целостность находятся под угрозой из-за российской захватнической войны. Но он также защищает видение, где нет места двойным стандартам, где вся жизнь равна для всех конфликтов во всем мире ", – отметил он.

При этом Макрон выразил обеспокоенность по поводу военных действий Израиля в Ливане против террористов "Хезболлы". В частности, французский президент считает, что суверенитет и мир в бывшей французской колонии, которой и является Ливан, "сегодня пошатнулись".

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения о создании двух государств", – сказал Макрон.

Макрон всегда был поклонником так называемого "принципа двух государств". Принцип или "план сосуществования двух государств" активно поддерживает Женевская инициатива. Начиная с Мадридской конференции 1991 года было предпринято много дипломатических усилий по реализации этого принципа. Но сегодня даже у Макрона официально признают, что "Палестина не отвечает условиям государственности".

Как сообщал OBOZ.UA, раньше Макрона о "суверенитете и территориальной целостности повсюду" говорил украинский лидер Владимир Зеленский. В частности, он заявлял, что Украина признает оба государства: и Израиль, и Палестину. Соответственно Киев сделает все, чтобы Израиль остановил войну и гражданское население перестало страдать.

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