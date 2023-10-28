ВСУ ведут наступление в районе Бахмута и на западе Запорожской области, оккупанты пытаются перехватить инициативу в Донецкой области – ISW

Украинские войска 27 октября продолжили наступательные действия в районе Бахмута и на Запорожье. Россияне же на Бахмутском направлении пытаются контратаковать.

Также оккупанты продолжали предпринимать попытки по окружению Авдеевки, в целом действия войск РФ на Донетчине российские "военкоры" описывают как попытки перехватить инициативу. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW).

В районе Бахмута на Донетчине Силы обороны 27 октября продолжали ограниченные наступательные операции, однако о достижении каких-либо успехов военное руководство Украины не заявляло. В Сухопутных войсках ВСУ действия на Бахмутском направлении охарактеризовали как "активную оборону", наступательные действия там, уверяют военные, проводятся для улучшения тактических позиций тогда, когда для этого есть возможность.

Видео дня

"В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Министерство обороны России заявило, что подразделения Южной группировки войск России отразили наступление украинской армии в районе Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута), Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута)", – отмечено в статье.

При этом аналитики ISW заявили, что в последние дни под Бахмутом российские войска смогли продвинуться южнее Берховского водохранилища (6 км к северу от Бахмута) и добились незначительных успехов к западу от Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута).

Тем временем в ГШ ВСУ отметили, что под Богдановкой и Хромовым украинские воины отбили пять российских атак, а возле Клещиевки и Андреевки – свыше десяти. Российские пропагандисты же убеждали, что якобы продвинулись на высотах к северо-востоку от Хромового и отбили позиции возле железнодорожной линии восточнее Клещиевки. На Бахмутском направлении, утверждают некоторые российские "военкоры", оккупанты пытаются перехватить инициативу.

Попытались россияне также продолжить наступление под Авдеевкой, однако успеха не имели. По данным ГШ ВСУ, за сутки украинские воины на Авдеевском направлении отразили свыше 20 российских атак, в частности в районе населенных пунктов Степовое (3 км к северу от Авдеевки), Авдеевка, Северное (6 км к западу от Авдеевки), Тоненькое (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайское (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские же пропагандисты, пишет ISW, заявляли о продвижении оккупантов 26-27 октября к северу от Опытного и занятии ими позиций в районе трассы Т0505 в 1,5 км от Авдеевки. Однако никаких подтверждений подобных "успехов" нет.

Также, по версии российской пропаганды, оккупационные войска якобы продвинулись к Авдеевскому коксохимическому заводу и продвинулись вдоль железной дороги в направлении Степового (доказательств аналитики ISW также не обнаружили).

Тем временем украинские источники сообщали о захвате оккупантами Авдеевской свалки и о наступлении россиян возле железной дороги к северу от Авдеевки, а также о некоторых успехах войск РФ на направлении Водяное-Тоненькое (7 км к юго-западу и 5 км к западу от Авдеевки),

"Украинский военный обозреватель заявил, что командование 8-й общевойсковой армии России (Южный военный округ) изменило тактику в районе Авдеевки и теперь совершает тактическимм группамм на северном и южном флангах Авдеевки попеременные удары. Российские войска проводят регулярные наступления к северу и югу от Авдеевки, но с момента начала более масштабных наступательных операций 10 октября добились лишь некоторых успехов на северном фланге Авдеевки и лишь нескольких незначительных успехов на южном фланге", – отметили в ISW.

При этом и на Западе, и в России отмечают тяжелые потери, понесенные российскими оккупантами под Авдеевкой и дальнейшее снижение морального духа оккупантов.

Так, координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил 26 октября, что российские войска понесли тысячи потерь и потеряли не менее 125 единиц бронетехники в ходе недавних наступательных операций под Авдеевкой.

Он также рассказал об имеющихся у США данных о фактах казней оккупантов, отказывающихся идти в атаки на Авдеевском направлении. Некоторые российские командиры также, по его словам, угрожают расстреливать целые подразделения, если те отступят под шквалом огня украинской армии.

"Российские источники описывали моральный дух россиян под Авдеевкой как невероятно низкий, а один российский военный блогер утверждал, что моральный дух был определяющим фактором неудач россиян", – отметили в ISW.

Также там подчеркнули, что Украина не заявляла о проведении контратак под Авдеевкой 27 октября.

А вот на западе Запорожской области украинские войска продолжают наступательные операции. По данным российских "военкоров", Силы обороны Украины добились определенного продвижения в направлении Работино (10 км к югу от Орихова), а россияне отошли с занимаемых позиций возле Нестерянки (12 км к северо-западу от Работино) после украинской контратаки в этом районе.

В течение 26 и 27 октября, по российским данным, украинские воины также атаковали к северо-западу от Вербово (9 км к востоку от Работино), а также в районе Нестерянки, Копани (6 км к северо-западу от Работино), Ривне (8 км к западу от Работино), Работино и Новопрокоповки (3 км к югу от Роботино).

В то же время российские войска совершили безуспешные атаки северо-западнее от Вербового.

Напомним, утром 28 октября у Генштабе ВСУ заявили, что за минувшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений. В частности, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки под Бахмутом.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 3 средства противовоздушной обороны противника.