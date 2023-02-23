ВСУ помогут Молдове разоружить группировку Путина в Приднестровье, – Жданов

Украинская армия может помочь армии Молдовы в разоружении группировки российских войск в Приднестровье. Угрозы захвата аэропорта в Кишиневе нет.

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При попытке захвата российская авиация будет уничтожена. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Думаю, что это нереально. Нет смысла захватывать аэропорт в Кишиневе, потому что территория Приднестровья находится в анклаве. Через наше воздушное пространство они туда самолетами не зайдут, мы их посбиваем, и через Румынию они тоже не зайдут – Румыния из тоже собьет. А у самой Молдовы нет выхода в открытое международное пространство", – пояснил он.

Эксперт добавил, что контингент страны-террориста России в Приднестровье недостаточен для решения такой задачи. "Там нужен захват с одновременной высадкой десанта, тогда это будет иметь успех", – заметил он.

Вместе с тем Жданов допустил, что актуализация темы угрозы со стороны Приднестровья может быть использована правительство Молдовы в своих целях. В частности, для того, чтобы получить поддержку в демилитаризации этого региона.

"Здесь может быть также политическая игра. Премьер-министр Молдовы теперь сам пытается раскачать ситуацию вокруг Приднестровья, чтобы получить международную поддержку и одобрение для силового решения вопроса по демилитаризации этой территории. Если они разоружают русских – все. Дальше можно начинать политический процесс возвращения этих территорий под контроль правительства Молдовы", – подчеркнул эксперт.

"Я даже возьмусь предположить, что силовую поддержку в решении вопроса демилитаризации Приднестровья может оказать Украина. По просьбе Молдовы", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Олегом Ждановым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует дестабилизировать обстановку в этой стране и захватить аэропорт в Кишиневе. По его словам, Кремль имеет планы на Приднестровье.