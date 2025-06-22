1. Я не верю в истории о Лукашенко-миротворце, который чуть что не станет посредником в переговорах РФ-Украина. Почему? Да потому, что он не может влиять на Путина. От слова никак. Во-вторых, Украина откажется от такого посредничества после 2022 года. Перечень "почему нет" могу продолжить, но пока достаточно.

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Далеко текст на языке оригинала.

2. Читав на днях екзотичну версію, що через Луку Трамп щось хоче передати Сі. Більшої маячні складно вигадати. Але білорусам вона чомусь подобається.

3. Моя версія залишається незмінною. Келлог мав "поміряти температуру" готовності/неготовності Білорусі стати плацдармом для майбутнього теоретичного наступу росіян на Прибалтику/Польщу/Україну після навчань Захід 2025. І, напевне, він мав отримати попередження цього не робити.

В цьому контексті я повторю те, що і говорив раніше: Лукашенко на це не піде через позицію Китаю, якому потрібна нормалізація стосунків з ЄС. І ринки ЄС. Напад через Білорусь на Україну і, тим більше, країну ЄС, буде аргументом для погіршення тих самих стосунків і втратою надприбуткового бізнесу.