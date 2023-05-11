Все уже в Украине: Уоллес подтвердил передачу Британией танков Challenger 2

Все 28 обещанных Британией танков Challenger 2 уже прибыли в Украину. Украинские защитники уже используют их на поле боя.

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Об этом 11 мая заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, отвечая на вопросы парламентариев. Трансляция велась на сайте британского парламента.

"Я знаю, что все эти танки поступили в Украину, также много запчастей, много бронетехники... На них провели обучение и учения, как здесь, так и потом в Украине, и я знаю, что украинские войска используют их", – сказал глава британского минобороны.

Challenger 2 – основной боевой танк третьего поколения сухопутных войск Соединенного Королевства, состоящий на вооружении армий Британии и Омана, а теперь и Украины.

Экипаж Challenger 2 состоит из 4 человек. Танк имеет запас хода в 550 км и может развивать максимальную скорость до 59 км/ч. Оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой L30A1 длиной 55 калибров.

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