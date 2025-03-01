"Все усилия ради Украины": Зеленский показал видео встречи с украинским сообществом в Вашингтоне
Во время визита в США президент Владимир Зеленский провел встречу с украинским сообществом в Вашингтоне. Глава государства поблагодарил соотечественников за усилия, которые те оказывают ради Украины.
Президент подчеркнул, что об Украине не стоит забывать ни во время войны, ни после войны. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram.
По словам главы государства, людям в Украине важно знать, что они не наедине, что их интересы представлены в каждой стране и в каждом уголке мира.
"Благодарю за поддержку в это непростое время, за все усилия ради Украины и украинцев и помощь – не только дипломатическую и финансовую, но и политическую и молитвенную", – заявил президент Украины.
Члены украинского сообщества поблагодарили Зеленского за то, что он продолжает нести правду о российской агрессии и отстаивает интересы Украины. Также представители украинского сообщества заявили, что хотят теснее работать с командой президента, чтобы объединить усилия рады страны.
Напомним, 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.
Ранее сообщалось, что демонстрация разногласий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским может стать козырем для российского диктатора Владимира Путина. Главарь Кремля может воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз обвинить Киев в якобы нежелании мирного урегулирования войны.
Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает демонстрировать свои отношения с антиамериканскими силами, несмотря на попытки диктатора Владимира Путина продемонстрировать готовность к переговорам.
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