'Все союзники согласились': Столтенберг объяснил, что будет означать приглашение Украины в НАТО

Когда страна получает приглашение в ЕС, могут пройти годы, пока она станет его членом. В НАТО, когда мы приглашаем, это происходит уже скоро.

Об этом на пресс-конференции по итогам первого дня встречи министров заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, все союзники по НАТО согласились устранить этап выполнения Плана действий по членству.

"Все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина станет членом НАТО. Важно сохранять этот путь к членству для Украины. Но это означает: как только такое приглашение будет сделано, это будет равно членству в Альянсе", – отметил Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что существуют четкие обязательства стран-членов, что Украина станет членом НАТО, как только война завершится. Но при этом все соглашаются, что потребуются гарантии, что война действительно окончена. Что Россия не использует паузу, чтобы возобновить и перегруппировать свои силы и начнет новую агрессию.

Он напомнил, что после незаконной аннексии Крыма и захвата части Донбасса, Кремль использовал прекращение огня, чтобы за восемь лет начать уже полномасштабное вторжение в Украину.

"Когда эта война завершится, мы должны быть уверены, что это действительно ее конец. Мы должны помочь Украине построить ее оборону, чтобы сдерживать возможную российскую агрессию. Украине также потребуются гарантии по безопасности, такие как статья 5 Вашингтонского договора и членство в НАТО", – отметил Столтенберг.

Как писал OBOZ.UA, Франция и США "привержены единству" в вопросе перспектив вступления Украины в НАТО. Наша страна в будущем присоединится к Североатлантическому альянсу, заверил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Недавно вице-премьер-министр Ольга Стефанишина говорила, что Америка и Германия являются ключевыми противниками предоставления Украине приглашения на вступление в НАТО. Она утверждала, что они не создают возможности для развития диалога.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Киев ближе к НАТО, чем когда-либо ранее.

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