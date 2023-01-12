Все отстаивают жесткую линию поддержки Украины: в Палате представителей Конгресса избрали председателей ключевых комитетов. Фото

Республиканцы, заполучившие большинство в Палате представителей Конгресса США в ходе последних выборов, избрали глав комитетов. Примечательно, что четыре ключевых комитета Палаты представителей возглавили республиканцы, жестко отстаивающие необходимость поддержки Украины в войне с Россией.

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Симпатики Украины возглавили, в частности, комитеты по иностранным делам, ассигнований, вооруженных сил и спецкомитет по разведке. Об этом сообщает издание The Hill.

Так, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США возглавит республиканец Майкл МакКол из Техаса.

"Комитет по иностранным делам обладает широкой юрисдикцией по надзору за законами и расследованиями, касающимися внешней политики США. Он также курирует Государственный департамент. МакКол был решительным сторонником американской поддержки Украины во время ее войны с Россией. Ранее он был высокопоставленным членом комитета", – пишет издание.

МакКол действительно является последовательным сторонником усиления поддержки Соединенными Штатами Америки Украины, воюющей с Россией.

Именно МакКолл призвал президента США Джо Байдена предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

К тому же, он является давним другом Украины. Нашу страну МакКол посещал в 2017 году.

"Эта страна сейчас находится в состоянии войны с Россией, с Путиным. В то время, как я произношу эти слова, четыре миллиона человек находятся под оккупацией на востоке Украины, а Крым захвачен Россией... Здесь находится эпицентр войны против путинской нескрываемой агрессии, российской агрессии, развернутой не только против Украины, но и против всего мира… Мы можем многому научиться у Украины и уже узнали многое в течение этого путешествия, но единственная вещь очевидна — господина Путина надо остановить", – цитировало заявление МакКола после поездки в Украину издание CNN.

Комитет Палаты представителей по ассигнованиям возглавила республиканка Кей Грейнджер, еще одна представительница Техаса.

"Комитет по ассигнованиям, одна из самых влиятельных групп в Конгрессе, распределяет федеральные средства между государственными учреждениями и регулирует федеральные расходы. Давний депутат Грейнджер, которая находится в Палате представителей с 1997 года, была первой женщиной-республиканкой, заседавшей в подкомитете по ассигнованиям на оборону. Она финансовый консерватор, ранее была высокопоставленным членом комитета", – пишет The Hill.

Кей Грейнджер является убежденной сторонницей увеличения расходов на оборону. Она, как и МакКол также выступала в поддержку Украины. Правда, делать Грейнджер начала это раньше ,чем ее коллега: она поддерживала Украины еще в 2014 году, а в действующем составе Палаты представителей считается одним из лоббистов украинских интересов.

Очередной ключевой комитет - комитет по вооруженным силам - возглавил республиканец от Алабамы Майк Роджерс.

"Комитет по вооруженным силам контролирует и финансирует Министерство обороны и Вооруженные силы США. Он ежегодно отвечает за Закон об ассигнованиях на национальную оборону, в котором излагается бюджет обороны. На прошлой неделе Роджерс попал в новости из-за того, что якобы напал на члена палаты представителей Мэтта Гетца (республиканец от штата Флорида) во время разногласий по поводу голосования за спикера. Инцидент засняли камеры CSPAN", – констатировали журналисты The Hill.

Но для Украины наиболее важным является тот факт, что Роджерс последовательно выступает за предоставление Вооруженным силам Украины всех необходимых вооружений.

Специальный комитет Палаты представителей по разведке возглавил республиканец из Огайо Майк Тернер.

"Комитет по разведке — это постоянный специальный комитет, которому поручено осуществлять надзор за разведывательным сообществом США, включая Центральное разведывательное управление. Ожидается, что Тернер станет следующим председателем комитета. Он участвовал в расследовании 2019 года, в ходе которого выяснялось, неправомерно ли бывший президент Трамп отказывал Украине в помощи", – отмечено в публикации.

По мнению Тернера, победа Украины в войне против России имеет фундаментальное значение.

Он также критиковал демократов за "раздутую бюрократию" в принятом в мае 2022 года пакете помощи на 40 млрд долларов. Этот пакет включал внешнее финансирование, к примеру, ООН, тогда как Тернер убежден, что финансы максимально должны направляться на поставки Украине систем вооружений, чтобы она "продолжала побеждать на поле боя".

Напомним, новый спикер Сената Кевин Маккарти, как заявляют и его однопартийцы-республиканцы, и оппоненты из Демократической партии, является стойким сторонником финансирования войны в Украине, а Сенат часто добивается своего в финансировании Украины, вынужденной защищаться от российской агрессии.