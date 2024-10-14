'Время проснуться': спикер Палаты громад Канады призвал союзников увеличить поддержку Украины

В понедельник, 14 октября, спикер Палаты громад Канады Грег Фергюс прибыл в Киев и выступил в Верховной Раде. В частности, он призвал всех союзников увеличить поддержку Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ВРУ Руслан Стефанчук. Фергюс, в частности, отметил, что "возможно, это пора для нас проснуться".

"Я считаю, что мы, кто позади вас, очевидно спим слишком крепко. Возможно, это время для нас проснуться. Я не хочу, чтобы ни одна душа в любой стране просыпалась от звука сирен или бомб. Но я думаю, что пора большинства из нас проснуться для того, чтобы мы никогда не страдали от того, от чего страдает Украина. Чтобы мы не страдали от этого завтра", – сказал Фергюс.

В свою очередь Руслан Стефанчук заявил, что Украина высоко ценит вклад Канады в усиление нашей обороноспособности, все предоставленные пакеты помощи, которые позволили противостоять российскому вторжению и защищать свою страну.

Также спикер Палаты громад напомнил, что в начале года Канада и Украина подписали соглашение о безопасности. Настоящий договор станет залогом построения долгосрочного партнерства между обеими странами в области безопасности.

Фергюс во время выступления также добавил, что как бы Украине ни болело, как бы она ни страдала и плакала по своим погибшим героям и похищенным детям, она никогда не сдастся и всегда будет свободной.

"Не сомневайтесь, друзья: все, что украла Россия, Украина вернет. За каждую причиненную рану они заплатят, ведь преступное вторжение имеет свою цену", – резюмировал спикер Палаты громад Канады.

Напомним, что 14 октября 2024 года канадский госслужащий впервые приехал в Украину. Он отметил высокий уровень межпарламентского взаимодействия Украины и Канады и значимость сотрудничества наших парламентских групп дружбы.

Как сообщал OBOZ.UA, половину снарядов, которыми страна-агрессор атакует украинские города, оккупантам передает Северная Корея. Речь идет о передаче Пхеньяном Москве около трех миллионов снарядов в год.

Ранее генерал и экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, что у страны-агрессора России на третий год полномасштабного вторжения в Украину начинают постепенно истощаться ресурсы. Российские войска на фронте испытывают определенный дефицит боеприпасов, однако благодаря поставкам вооружения и компонентов из Северной Кореи, Ирана и Китая они могут продолжать вести войну.

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