Врач назвала идеальную толщину медицинской маски для защиты от коронавируса

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
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Озвучены рекомендации британского здравоохранения

Толщина эффективной медицинской маски должна составлять два или даже три слоя.

Как пишет Daily Mail, высокопоставленный чиновник британского здравоохранения и врач Сьюзан Хопкинс заявила, что чем больше слоев будет на маске, тем надежнее она защитит от распространения коронавируса.

"Мы рекомендуем как минимум два слоя, а в идеале – три слоя в маске… Чем больше слоев, тем лучше", – отметила она.

Также, по словам врача, власти Британии советуют носить одну многослойную маску, а не две, надетые друг на друга, как это часто делают в США.

Она считает, что в "двойной маскировке" вообще нет никакого смысла.

Напомним, с июля 2020 года в Великобритании маски необходимо носить во всех закрытых помещениях: транспорте, магазинах и ресторанах. Исключение делается лишь для детей до 11 лет и людей с особыми медицинскими показаниями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы. Только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

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